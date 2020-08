Insändare: Gratis mensskydd på alla skolor

I Storbritannien gjordes det en undersökning som visar att en av tio unga kvinnor i åldern 14–21 år inte haft råd med mensskydd. Många av dessa kvinnor är elever och det har visat sig att de som inte har råd med mensskydd missar skollektioner när de måste hålla sig hemma under mensen. Ett paket tamponger kostar i Sverige runt 30 kronor och innehåller 16 tamponger. Har eleven i genomsnitt mens i fem dagar och behöver fem tamponger per dag, blir det en kostnad på runt 600 kr per år och ca 5000 kr under skolåldern. Detta är mycket pengar med tanke på att det även varje månad tillkommer kostnader för trosskydd, bindor och mensvärktabletter.

Sedan sommaren 2018 beslöt Skottlands regering att erbjuda gratis mensprodukter till alla skolflickor. Även England har nu infört möjligheten att förse eleverna med gratis mensskydd på alla skolor. Det är ytterst angeläget att Socialdemokraterna i Sverige verkar för att införa gratis mensskydd till alla skolflickor i grund- och gymnasieskola både för att bryta stigmat kring menstruation men även att elever inte ska missa skoltimmar på grund av att de inte har råd med mensskydd.

Zelal-Sara Yesildeniz, ordförande för Tidaholm S-kvinnor