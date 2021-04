Insändare: Hur ska landsbygdsskolorna utvecklas?

I flera av våra grannkommuner har frågan varit lika het - och landat i samma resultat. Hjo kommun valde att bevara och bygga ut Korsberga skola och Mullsjö kommun valde att behålla Sandhems skola.

Detta är tydliga exempel på politikens viktiga roll att se till helheten. Det finns ingen nämnd som har landsbygdens utveckling som sitt särskilda ansvar. Eller tätortens utveckling heller för den delen. Men som politiker är det viktigt att jag även tar i beaktan strategiska frågor som ligger utanför min nämnds uppdrag.

Tjänstepersoners expertutlåtande är en självklar förutsättning för nämndernas arbete. Men förvaltningarna har sina specifika ansvarsområden och därför utgör deras utlåtanden sällan hela bilden.

Nyligen skrev Västgöta-Bladet om Lärarförbundets förslag om att barn- och utbildningsnämnden borde ta in en konsult för att utreda ett långsiktigt perspektiv för skolverksamheten. Det är inget konstigt i sig och kan kanske vara en bra idé. Däremot är det väldigt konstigt att förutsätta att det skulle innebära att politiken per automatik ska gå på konsultens linje, vilket verkar vara Socialdemokraternas och Vänsterpartiets inställning. Låt oss ta ett hypotetiskt, men inte helt osannolikt, exempel. Om en konsult kom fram till att det i framtiden är orimligt för en liten kommun som Tidaholm att driva ett badhus, ska vi då per automatik lägga ner badet? Nej, jag tror ingen medborgare önskar det, och i så fall röstar man så klart emot utredningens förslag. Det betyder inte att man inte har förstått eller respekterar utredningen. Det betyder bara att det finns fler aspekter att ta hänsyn till.

2019 valde vi i Miljöpartiet att gå emot förvaltningens linje gällande nedläggningen av förskolan Linblomman i Madängsholm. I oktober samma år tog vi strid för Fröjereds skola. Sedan dess har det beslutet legat fast - Fröjereds skola ska fortsätta att vara en F-6-skola. Det märkliga i det ärendet är att det har fortsatt att komma förslag på förslag som motsätter detta. Det är ett minst sagt märkligt sätt att förhålla sig till majoritetens beslut. Om barn- och utbildningsförvaltningen i november 2019 hade satt igång ett arbete med hur landsbygdsskolornas likvärdighet och kvalitet kan bevaras och utvecklas så hade vi nu haft två år av utvecklingsarbete bakom oss. Istället fick vi två förlorade år, där förvaltningen verkar ha utgått ifrån att det mest är en tidsfråga innan Fröjereds skola läggs ner och då är ju ett eventuellt förbättringsarbete meningslöst.

Som jag ser det måste vi vända på frågan om landsbygdsskolorna. Skolorna är en förutsättning för landsbygdens utveckling. Därför är frågan inte om vi ska ha dem, utan på vilket sätt de ska utvecklas.

Tobias Henning

Miljöpartiet de gröna i Tidaholm