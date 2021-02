Insändare: Kan en folkomröstning köra över fullmäktige

Medborgarnas direkta deltagande i folkomröstningar syftar i regel till att påverka efter fattade politiska beslut. Vid rådgivande folkomröstningar har folkomröstningarna en beslutspåverkande eller stödjande funktion och vid beslutande om folkomröstningar är de beslutsersättande i förhållande till de politiska representativa kanalerna. De kommunala folkomröstningarna är rådgivande och i kommunallagen uttrycks idén om folkomröstningsinstitutets beslutpåverkande funktion med att folkomröstningar är en del i beredningen av ett ärende som kommunen har att handlägga. Detta kan tolkas som att medborgarna ska höras och tillfrågas i folkomröstning innan beslut är fattade.

Erfarenheterna av det reformerade folkinitiativet tyder på att folkomröstningarna fått en utvidgad funktion. Folkinitiativet har inte enbart syftat till att påverka beslut under beredning, utan även ompröva och förändra kommunfullmäktige redan fattade beslut. Merparten av folkinitiativen under den studerade perioden gäller frågor där beslut redan är fattade, och i vissa fall även är genomförda. För hälften, det vill säga 21 av 41 initiativhar kommunfullmäktige fattat beslut i den frågan som folkomröstning önskas, och 44 procent (18) av initiativen gäller en fråga som är under beredning, det vill säga att slutgiltigt beslut inte är fattat. Ett initiativ har gällt en helt ny fråga.

Erfarenheten härvidlag avviker från den i kommunallagen formulerade avsikten för folkomröstningar inom ramen för den kommunala representativa demokratin. Närmare bestämt, förutom att vara beslutstödjande och påverkande, tycks folkomröstningarna ha fått ett beslutkorrigerande syfte. Det finns en speciell typ av folkomröstningar med vilka medborgarna kan ompröva - behålla eller omkullkasta - fattade beslut. I sådana så kallade ”abrogativa” folkomröstningar ger medborgarna möjlighet att ändra på beslut de de folkvalda fattat. Abrogativa folkomröstningar är i regel bindande och ger medborgarna och den politiska oppositionen möjligheter att utmana makthavarna. Nu är de kommunala folkomröstningarna rådgivande och de folkvalda kan välja om de på basen av utslaget i en folkomröstning vill ompröva ett tidigare taget beslut eller inte. Eftersom det räcker med att en minoritet i kommunfullmäktige stöder ett folkinitiativ för att det ska resultera i folkomröstning ger den reformerade initiativet den politiska oppositionen ett konfliktutmanande redskap för att utmana den politiska majoriteten. Politiska partier kan genom att själva initiera eller stödja pågående initiativ på nytt ta upp en fråga i vilken man är oenig med den politiska majoriteten, nu med en folkopinion, som uttrycks i folkomröstning, i ryggen.

