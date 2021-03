Insändare: Vem sitter på locket på Pandoras ask?

Sagorna berättar om en ask med gåvor till Pandora. Men också en ask som inte fick öppnas. I asken fanns hemligheter, olyckor, dolda kunskaper och längst ner fanns kunskaper om elden. Hemligheter som enligt myten absolut inte skulle släppas ut eller offentliggöras. Men Pandora kunde inte låta bli att öppna Asken. Då avslöjades bland annat mycket annat eldens hemligheter för människorna. Men när människorna fick elden slutade de bry sig om ”gudarna”. Man skulle kunna säga att elden var gudarnas hållhake på människorna.

Denna Pandoras Ask finns, enligt krönikören, i politiken Tidaholm i vår demokratiskt valda, församling kommunfullmäktige och i politiken. Då borde askens innehåll, vara hela Tidholms kommuns innevånares rättighet att få kunskap om, offentlighetsprincipen. Liksom vilka det är som sitter på locket. Och sedan hur länge finns hemligheter instoppade in i denna ask.

Allt handlar om vår stundande folkomröstning. Ja det är rätt alla tidaholmare har rätt få valinformation inför detta val. Men att på valsedlar skriva in olika partiers vilja eller förslag det skall vi hålla oss ifrån. Den informationen får varje parti ta sitt ansvar för att delge och tydliggöra sin åsikt om till alla tidaholmare innan valet.

Karin Olofsson

Valnämnden Miljöpartiet de gröna