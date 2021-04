Insändare: Vi backar oppositionsrådet

Vi har i inget sammanhang upplevt Runo Johansson som en person som uttalar sig negativt eller kränkande mot någon.

Tvärtom så har vi upplevt honom som en saklig och ödmjuk ledare som lyssnar på alla och respekterar andras åsikter.

Zelal-Sara Yesildeniz (-) Ingemar Johansson (L) Birgitta Andersson (L) Jenny Svensson (L) Johan Liljegrahn (M) Gunilla Dverstorp (M) Ambjörn Lennartsson (M) Ida Davidsson (-) Peter Friberg (M) Lennart Axelsson (C) Anneli Sandstedt (C) Ulf Persson (C) Krister Rohman (KD) Tobias Henning (MP) Karin Olofsson (MP) Chris Vipond (MP) Lennart Nilsson (SD) Marika Lund (SD) Per Nordström (SD) Pia Logård (SD) Petri Niska (SD)