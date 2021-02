Iskalla dygn maxar produktionen i Eldaren - fjärrvärmechefen: ”Ett stort ansvar”

Inte på många år har det producerats så mycket energi som just nu i svenska kraftverk. Det gäller även i Tidaholms energis kraftvärmeverk Eldaren.

Bolaget har 230 fjärrvärmekunder som värmer mellan 1600 och 1700 hushåll.

– Just nu eldar vi 130-140 ton träflis per dygn, det är max i fastbränslepannorna, plus fem kubikmeter olja. Sjunker dygnsmedeltemperaturen till under minus åtta grader behöver vi köra på med olja och det har vi gjort sedan i fredags, säger Erik Graaf.

Effekten i fjärrvärmenätet är vid minus 20 grader 25 megawatt.

Tittar man historiskt så är dagens energiproduktion i Eldaren inte extremt hög. Erik Graaf nämner januari 2019 som en månad då efterfrågan också var stor.

– Men då steg temperaturen på dagen. Det som hänt sista veckan är att temperaturen har legat på minus tretton grader i genomsnitt även dagtid.

För att dra nytta av den ökade efterfrågan på elenergi produceras även el på anläggningen de timmar då priset är bra. Mellan klockan åtta och nio i morse, när människor kom till sina arbeten, toppade dygnspriset med drygt två kronor per kilowattimme. Då gick de elproducerande turbinerna igång inne i kraftvärmeverkets stora kropp.

Den stora utmaningen i kylan är att se till att det inte blir något driftstopp i de två fliseldade pannorna, där temperaturen är 1000 grader.

– Det skulle kosta gigantiska summor om det går sönder. Varje minut får vi ersätta med olja. Det går åt 25 kubikmeter olja per dygn för att ersätta den stora pannan, vilket motsvarar en kostnad på 250 000 kronor, säger Erik Graaf.

Under de 13 år som kraftverket har varit igång har det byggts upp en kunskap och en erfarenhet bland de anställda när det gäller hur anläggningen ska underhållas och att det finns reservdelar hemma.

– Alla gör ett kanonjobb. Vi är alerta och det är ett stort ansvar vi har. Visst oroar jag mig för att något ska hända men jag har hållit på i 20 år och har lärt mig att hantera det.

Erik Graaf tycker det är roligt att det äntligen blir vinter på riktigt.

– Vi har jättestora fasta kostnader för anläggningen och den kostar lika mycket oavsett om vi säljer en megawatt eller hundra tusen. Vi har alltid sålt under budget men är det minus fem, sex grader går budgeten ihop.