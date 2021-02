Johanna sprudlande glad som vanligt – ”Jag gav allt, det var fullt ös i varje heat”

Det ska direkt sägas att tidningen under hela torsdagseftermiddagen jagade Johanna per telefon och sms, men inte lyckades få kontakt med henne nere i tyska Oberstdorf.

SVT lyckades däremot fånga in Johanna Hagström i den mixade zonen direkt efter finalen och det var som vanligt en sprudlande glad Johanna som uttalade sig.

– Det känns helt fantastiskt, även om en fjärdeplats aldrig är en rolig placering, precis utanför pallen. Men jag gav allt, det var fullt ös i varje heat, berättade hon.

Ett tag låg hon på silverplats, sedan var hon en stund på bronsplats, men fick alltså nöja sig med fjärdeplatsen.

– I sista backen kände jag att jag var rejält stum, det fanns inte mer krafter. Jag kände mig riktigt mjölksyrefylld, förklarade hon i tv.

Samtidigt påpekade Johanna Hagström mycket riktigt att det var tre oerhört duktiga tjejer hon fick stryk av.

– Jag hade tre fantastiska åkare framför mig och jag har nog inte hunnit smälta det än att jag har blivit fyra på VM. Men samtidigt är det så att man alltid vill ha medalj och gärna vill stå högst upp, summerade hon.

Det var en ruggigt spännande final, inte minst då den kändes lite mera öppen sedan såväl Linn Svahn som Maja Dahlqvist slagits ut i semifinal.

Ur svenskt perspektiv började det fantastiskt bra, Jonna Sundling och Johanna Hagström gick ut ur stadion sida vid sida och låg etta respektive tvåa länge och väl. I sista stigningen passades dock Hagström av norska Maiken Caspersen Falla, men låg trea när åkarna körde ner mot stadion.

Hon hade dock en av världens bästa sprintåkare, slovenskan Anamarija Lampic i rygg, och kunde/orkade inte hålla emot över upploppet, utan fick se sig slagen om bronset med 1,59 sekunder.

Backar vi bandet lite till tidigare under dagen, så var det oerhört mäktigt att konstatera att just Johanna Hagström gick in i huvudtävlingen som nummer ett efter att ha vunnit prologen, drygt två sekunder före Maiken Caspersen Falla från Norge.

Johanna körde sedan mycket kontrollerat i såväl kvarts- som semifinal. I kvarten var hon tvåa bakom norska Anna Svendsen och i semifinalen tvåa bakom en annan norska, Tiril Udnes Weng.

Direkt efter målgång i finalen åkte Johanna Hagström fram och gratulerade den smått överlägsna vinnaren, landslagskompisen Jonna Sundling. Svensk guldglädje alltså – och faktiskt också svensk fjärdeplatsglädje!

Återstår nu att se om Johanna Hagström kommer att dyka upp i tv-rutan fler gånger under VM. Det ska ju bland annat köras en lagsprint och ett antal distanslopp.