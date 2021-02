Som bekant var det i veckan ett ganska stort frågetecken för Johanna Hagströms medverkande vid Världscupen på skidor i Ulricehamn, då hon kände att hennes luftrör var slitna.

Hon kom dock till start i lördagens individuella sprinttävling – och som hon gjorde det. Hon blev tvåa i finalen bakom landslagskompisen Maja Dahlqvist och noterade därmed karriärens hittills största framgång inom just Världscupen.

Efter loppet blev Falköpingstjejen uttagen till söndagens teamsprint (stafett för tvåmannalag), där hon skulle köra med Jonna Sundling.

– Allt kändes bra efter loppet i lördags och även hemma under kvällen, så jag var fullt inställd på att åka ner och köra teamsprinten. Men när jag vaknade på söndagen kände jag att det inte var helt okay med mig. Jag hade blivit lite sämre under natten, helt enkelt.

– Jag ringde då till landslagsledningen och vi hade ett resonemang om hur jag skulle göra. Med tanke på att det är SM nu i veckan och att jag kan bli aktuell för VM i Obersdorf lite senare, så tog vi gemensamt beslutet att jag skulle stå över, säger Johanna.

Hon tillägger att det kändes både klokt och jobbigt på en och samma gång att ta detta beslut.

– Jag hade ju verkligen velat köra och fått uppleva den härliga stämningen, trots avsaknad av publik, nere i Ulricehamn. Det var ju så fantastiskt under lördagen.

Nu blev det tv-soffan istället, men redan i veckan kan vi få se Johanna Hagström tävla igen, då det handlar om SM, som avgörs bara några mil från Ulricehamn, nämligen i Borås.

– Det är tävlingar under tre dagar, tisdag, onsdag och torsdag. På tisdag kommer jag inte att köra, däremot är jag anmäld till onsdagens sprint (klassisk stil) och till torsdagens distanslopp (15 km klassisk stil med masstart), berättar Johanna.

– I dialog med min tränare får jag under veckan bestämma om det blir båda loppen för mig eller om jag nöjer mig med det ena. Det är bara att vänta och se hur det blir med mina luftrör, tillägger hon.

Efter storsuccén i lördags blev det ett litet enkelt firande hemma med familjen i Falköping efter det att grannar, vänner och släktingar mött upp utanför huset i samband med hemkomsten och utbringat en skål för Johanna.

– Det har varit helt fantastiskt efteråt, det är så många som har hört av sig och gratulerat. Jag har nog fortfarande inte riktigt kunnat ta in vad som hände, mer än att det var väldigt kul att få till det vid just den här tävlingen, säger hon.

Efteråt har hon förstås hunnit titta på sina lopp från lördagen, inte minst då finalen.

– Ja, jag har sett lite grann på det, och som vanligt är det ju så att man alltid hittar småsaker som man tycker att man kunde ha gjort annorlunda. Men så är det ju, det är en sak att se det från sidan, en annan sak att vara mitt uppe i det, summerar Johanna Hagström.

