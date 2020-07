Jordgubbstårta och glamping ska hjälpa dem genom coronakrisen

Vi ger aldrig upp!

Så säger Carina Edlundh och Lars Kyrkeryd när de tillsammans med Lars bror Björn Kyrkeryd nu blickar framåt mot tiden efter corona. Men vi ska ta det från början.

Allting började med att Carina Edlund och Lars Kyrkeryd var på dans på Sägnernas hus, då i den tidigare ägarens regi. De dansade till Lars-Kristerz och hade trevligt hela kvällen. Samtidigt började de båda två leka med tanken på att själva ha ett sådant dansställe. Ett år senare var verksamheten till salu, och de började på allvar fundera på om ifall de skulle våga ta steget. De kände att det var dags i livet att göra en förändring och båda två var ganska trötta på sina jobb. De dividerade fram och tillbaka, men Lars Kyrkeryd brukar tillämpa ett speciellt tankesätt när han står inför stora val.

Man ångrar ju sällan det man har gjort, man ångrar bara det man inte har gjort.

Även Lars bror, Björn Kyrkeryd, var sugen på att göra något nytt, och tillsammans tog de över Sägnernas hus 2012 trots att ingen av dem hade någon tidigare erfarenhet av den typen av verksamhet. Det skulle bli mycket hårt jobb framöver, men Lars Kyrkeryd menar att de kanske inte visste helt hur mycket jobb det skulle bli.

– Med facit i hand så har det varit mer blod, svett och tårar än vad vi trodde från början.

Utöver Sägnernas hus drev de under en period även Sandhems Lanthandel. Men två heltidsjobb samtidigt blev för mycket, och orken räckte inte till. Lanthandeln såldes därför till de nuvarande ägarna 2017, en lösning som både Carina Edlundh och Lars Kyrkeryd är nöjda med och tacksamma över.

Carina Edlundh tror att en av anledningarna till att de ändå har klarat det är sammanhållningen. Hon ser Sägnernas hus som ett familjeföretag som är verksamt dygnet runt och där alla ger järnet. Utan familjen och varandra är hon tveksam till att de hade orkat, men tillsammans har de tagit sig igenom den tuffa tiden.

– Vår styrka är nog att vi är tre personer som styr det här. Vi kompletterar varandra ganska bra. Vi är olika på många sätt men lika envisa alla tre. Björn sköter i princip all markservice och den är ju så viktig. Lars sköter den verbala marknadsföringen och jobbar mycket med att möta kunderna. Och jag sköter administrationen och verksamheten.

De sticker dock inte under stol med att 2020 är och har varit ett riktigt tufft år. Alla danser har varit inställda och därmed har inkomsterna helt uteblivit. När det var som värst blev det flera sömnlösa nätter och samtal med kreditinstitut och leverantörer för att klara ekonomin. Men tack vare nödlån, bidrag från kulturrådet och en stor dos envishet har de tagit sig igenom den värsta krisen.

– Tack vare att vi sög tag i verksamheten kommer vi vidare, säger Carina Edlundh.

– Vi måste hålla det vid liv. Ungefär som att man måste flyta ända tills man kommer fram till land och kan börja klättra uppåt igen.

Parallellt under coronakrisen har de utvecklat flera idéer, för att få fler ben att stå på som de uttrycker det, för att kunna få intäkter från andra håll. En sådan idé var att servera den klassiska jordgubbstårta som annars brukar erbjudas på en hembygdsgård i närheten. När hembygdsföreningen inte kunde servera jordgubbstårta som de hade tänkt vände de sig till sina medlemmar och bad om att de skulle stödköpa kakor och tårtbottnar. Både Carina Edlundh och Lars Kyrkeryd är engagerade i hembygdsföreningen och de köpte upp många bottnar samtidigt. Sen gjorde de tårtorna själva för att locka besökare till Sägnernas hus. Carina berättar att de första dagarna när hon gjorde tårtorna tappade hon nästan räkningen på hur många som kom - gensvaret har varit över all förväntan. Tanken är att tårtorna ska erbjudas under en begränsad tid, ungefär 3-4 veckor, men oavsett hur länge det kommer att hålla på så gläds de åt alla besökare som kommer.

– Ju mer folk som kommer hit, desto mer energi får vi, säger Carina Edlundh med ett leende.

Den andra idén, glamping, innebär att man campar i tält men med riktiga sängar och vissa andra bekvämligheter. Carina Edlundh berättar att idén föddes när Smålands Turism erbjöd dem att vara med på en sex veckor lång distansutbildning. Redan vid första träffen föddes idén och därefter gick allt snabbt. Från att ha deppat satte hjärnan igång, planer började smidas och bygglov ordnades. Nu står två tält klara och de första gästerna har sovit där. Målet är att ha fem tält i olika storlekar, med ett säkert avstånd både ur corona- och brandsäkerhetssynpunkt. Lars Kyrkeryd menar att den snabba arbetsgången är ganska typisk för entreprenörer.

– Idén är ju inte mer än några månader gammal, men vi entreprenörer funderar bara lite, kommer på att så här gör vi, sen bara kör vi.

De är båda två positiva till framtiden, och hoppas på att åtminstone kunna genomföra julmarknaden i november, om än i corona-anpassad form. Carina Edlundh menar att det även ur kriser kan komma bra saker och nya idéer kan komma både från dem själva och besökare. Lars Kyrkeryd nickar och understryker att Sägnernas hus är ett projekt utan slut.

– Det här är vårt livsverk. Det är så kul att ha ett sådant här projekt att jobba med. Det finns inget slut på det här, det går bara att hitta på nya grejer och det gör vi hela tiden. Vi har jättemånga idéer kvar och mycket som vi vill göra.

De menar båda att Sägnernas hus är en viktig del av Sandhem och liknar det vid ett lokomotiv som drar människor till bygden, normalt sett mellan 15 000-20 000 besökare varje år. Och Lars Kyrkeryd har en hälsning till andra som går i entreprenörstankar.

– Jag brukar säga att jag kommer inte ha mest pengar på banken, men flest minnen. Jag har haft ett roligt och trevligt liv, där ligger jag i topp. Så våga ta chansen. Det här är fantastiskt.