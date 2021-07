Den senaste månaden har Västra Götalandsregionen tagit stora, snabba kliv framåt i vaccinationen.

Från att bokningen för de i fas 4 kunde släppas på en vecka tidigare än beräknat, har sedan intervallerna mellan att de olika faserna släppts på blivit allt kortare. Den 22 juni öppnades vaccinationen för de födda 1981 och tidigare – drygt en vecka senare, den 30 juni, öppnades sedan vaccinationen för alla vuxna över 18 år.

Den sista gruppen släpptes på bara några dagar efter att Regionen konstaterat att man hade delat ut över en miljon doser till vaccinatörer i Västra Götalandsregionen.

– Det känns som att det har gått riktigt snabbt de senaste veckorna. Vi har en stor vaccinationsvilja i Västra Götalandsregionen, med både motiverade invånare och vaccinatörer. Det enda som hindrar oss från att vaccinera mer, vilket vi har sagt tidigt, är vaccinleveranserna, säger vaccinsamordnare Kristine Rygge till tidningen.

I veckan kom nästa vaccinbesked, denna gången från Folkhälsomyndigheten – som nu ger klartecken att inleda vaccinationen av ungdomar i åldrarna 16 till 17 år redan i augusti.

Vaccinet som kommer att erbjudas ungdomarna är Pfizers vaccin, som är godkänt ned till 12 år.

– Vi har tre skäl att vaccinera unga. För det första: vaccin skyddar individen mot sjukdom. 150 ungdomar och barn har behövt sjukhusvård. För det andra minskar det risken för smittspridning mellan ungdomar. För det tredje minskar det smittspridning till andra grupper i samhället, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson under en pressträff.

I Västra Götalandsregionen är nämnda grupp stor – över 35 000 ungdomar platsar in i nästa åldergrupp att bli vaccinerad i Västra Götalandsregionen, och väntar nu på besked om när bokningarna kommer att öppnas.

Men det beskedet är för tidigt att ge, menar Kristine Rygge.

– Vaccinationen av nästa åldersgrupp kan inledas när innevarande grupp har tillräckligt hög täckning. Från centrala håll har man kommunicerat ett startdatum då man tidigast får börja vaccinera gruppen, men det finns inget exakt datum från vårt håll, säger Kristine Rygge.

Att skolstarten, som för de allra flesta är i mitten av augusti, närmar sig stressar inte nödvändigtvis på processen – det viktigaste är att så många som möjligt, oavsett grupp, är vaccinerade. Det menar Kristine Rygge.

– Det är viktigt att vaccinera så många som möjligt, även bland de yngre. Så de är en prioriterad grupp – men de är också nästa åldersgrupp. Vi är fortfarande i gruppen 18 år och äldre, och kommer vara det några veckor till. Det handlar om att vaccinationsviljan är fortsatt god, och att täckningen i gruppen blir större, säger Kristine Rygge, och fortsätter:

– Den nuvarande gruppen är en stor grupp, och vi har inga leveransprognoser efter vecka 31. Vi har inte fått något central besked från Folkhälsomyndigheten, och vet helt enkelt inte hur mycket vaccin v kommer att få efter vecka 31. Det är klart att vi förväntar oss en hel del vaccin, och vårt mål är fortfarande att alla över 18 år ska ha blivit erbjudna en dos vaccin i mitten av september.

Vad innebär "tillräckligt bra täckning"?

– Om man utgår från att vaccinationsviljan fortsätter att vara lika god framöver, så är "bra täckning" när trycket på vaccintider minskar, kan man säga.

När det väl är dags för ungdomarnas tur att boka, fungerar det i mångt och mycket som vid vaccinationen av vuxna – med ett undantag.

– Ungdomar som inte är myndiga behöver ha med sig en vårdnadshavare, eller att man har skrivit under en medgivandeblankett. Det är det som skiljer gruppen från tidigare grupper, att man behöver medgivande från en vårdnadshavare för att få vaccin. Sedan har de möjlighet att boka via 1177 som alla andra, och vaccineras på de befintliga vaccinationsplatserna. Har man inte mobilt bank-id kan man också boka via telefon, säger Kristine Rygge.

I dagsläget finns det ingen speciell informationsinsats för att nå ungdomarna, utan Västra Götalandsregionen fortsätter att vara aktiva i olika kanaler för att nå ut med information.

– Vi har hela tiden kommunikation riktat till alla målgrupper, så också de yngsta. Det är mycket som är applicerbart både för de som är över 18 år, och de som är 16 och 17 år. Vi är aktiva i sociala medier, via radioreklam och så vidare. Men i övrigt tror jag att de har fått med sig mycket information det gångna året. Skulle det visa sig att det är svårt att nå gruppen så får vi sätta in extra insatser då, säger Kristine Rygge.