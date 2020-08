Katarina von Bredow: Vart bär det hän?

Skogen bjuder på många läckerheter denna sommar. Vi har plockat kantareller, blåbär och hallon och nu rodnar lingonen redan klädsamt i det mörkgröna riset. Det doftar av mossa, fukt, kraft och ursprung, som om naturen försöker kompensera och trösta för det elände som människan har dragit ner över sig. När man vandrar fram där i blåbärsriset mellan regnskurarna och ser marken ånga och dropparna glittra på ljusa granskott, frodiga ormbunkar och trinda bär så är det som om viruset inte fanns. För i skogen är 2020 ett bra år. Inte ett år av sjukdom, död och recession. I skogen är det ett år av mycket frukt, renare luft och mindre flygplansbuller.

På nätet läste jag en text av författaren Arundhati Roy. Den handlade om möjligheten som finns gömd i katastrofen. Om hur pandemin har fått världen att stanna upp och makthavarna att lystra på ett sätt som ingen och ingenting tidigare har lyckats med. Våra tankar rusar hit och dit och längtar tillbaka till ”normaliteten” i ett desperat försök att sy fast vår framtid vid vårt förflutna, skriver Arundhati Roy. Men i själva verket står vi vid en portal och det här är vår chans att överge domedagsmaskinen vi har konstruerat åt oss själva. Det är ett val. Vi kan välja att släpa med oss liken av våra fördomar, vårt hat, våra databanker och döda idéer genom portalen. Men vi kan också välja att resa lätt, lämna vår förorenade luft och smutsiga floder bakom oss och se möjligheten att skapa en ny värld. Föreställa oss denna nya värld och sedan kämpa för den.

Pandemin är långt ifrån över. Tvärtom accelererar den fortfarande. Men på vår lilla pytteplätt av världen har spridningen bromsats upp. Så vad gör vi? Jo, vi hoppar på första bästa solresa och försöker återgå till ”normaliteten”. De tidigaste kommentarerna som nådde oss från charterresenärerna på All Inclusive-hotellen var besvikelse över att man inte längre fick gräva runt i faten på överfulla bufféer utan att man måste peka på rätterna och få maten upplagd av någon i munskydd. Vad trodde de, egentligen? Charterresorna går till länder där fyrtio tusen människor just har dött av ett luftburet virus. Det går faktiskt inte an att nysa rakt in i travarna av fläskkotletter längre.

Nåja, väldigt många av oss stannar ändå i Sverige i år. Fast rekommendationer och begränsningar har också medfört en del obegripligheter här hemma. Varför är det till exempel otänkbart att ha två glest besökta föreställningar utomhus och över hundra meter ifrån varandra i Astrid Lindgrens Värld eller ta in femtio personer utspridda i en stor teaterlokal, medan det är helt okej att trängas i tusental på de mest attraktiva stränderna eller i ett lågprisvaruhus? Man kan inte gå på en konsert, för det är farligt, men det går fint att pressa in folk på varje säte i ett flygplan till Kanarieöarna.

Jag förstår verkligen människors längtan. Jag älskar själv att resa. Jag känner ett enormt behov av att se världen, känna nya dofter, möta andra människor och andra kulturer, se berg, tempel, floder och korallrev. Jag sörjer verkligen känslan av att utan att grubbla särskilt mycket kunna ge mig iväg vart som helst, bo var som helst, vara fri. Men den känslan gick ju förlorad redan före pandemin. Den känslan gick förlorad när vi började förstå vad vårt resande gör med planeten. Att det inte alls är någon självklar rätt att flänga omkring, slita ut och smutsa ner världen.

Nu är det dags för oss som har rest runt att sent omsider besinna oss. Att vårda de minnen vi i vårt oförstånd har skaffat oss och be alla efterkommande om ursäkt för att vi berövat dem möjligheten att göra detsamma.

Skogen tröstar. Bären, regndropparna och de ljusa granskotten. Livet som fortgår, myrorna som släpar sina barr och rådjuret som skuttar iväg över tuvorna. Det vi har nära är värt att kämpa för. För somliga är det ett skimrande korallrev. För andra är det en småländsk skog. Den skimrar också, på sitt alldeles egna sätt.

Katarina von Bredow