Klarade sig kvar som nykomling – nu siktar IFK Tidaholm uppåt: "Vi är bättre nu än vi var förra säsongen"

När förra säsongen tog slut hade nykomlingarna IFK Tidaholm klarat sig kvar i division 2 med en hårsmån. Laget tog en poäng i säsongens sista match vilket räckte till att klara sig kvar utan att behöva kvala.

I år gör laget andra säsongen i tvåan och inför seriestarten har det gjorts en rejäl rensning i laget.

– Vi var nykomlingar och tyckte att vi fick ihop en ganska bra trupp och började serien bra men hade det riktigt jobbigt på hösten och kände att vi saknade lite spetskompetens. Vi hade många som tog jobbet men vi behövde spelare med det lilla extra och därför har det bytts en del spelare och nu har vi fått in mer spets än vad vi hade förra säsongen, säger lagets tränare Magnus Henriksson dagarna innan den första seriematchen.

Så ni startar på en högre nivå än förra säsongen?

– Rent individuellt har vi blivit ett snäpp bättre än vad vi var förra året. Dessutom har de som är kvar fått ett år i benen så det är mer division 2-rutin nu. Nu ska vi bara se till att få ihop gruppen och få dem att spela som ett lag och det känns bra. Det som känns tufft är att det har varit en lång försäsong och inga matcher så det är svårt att veta vart vi står och vad vi behöver träna extra på.

Trots att laget inte har kunnat spela ihop sig på planen inför seriestarten ser Henriksson ändå den flyttade seriestarten som något positivt.

– För vår del var det inte katastrof att det ställdes in för vi var inte riktigt redo att dra igång i april men nu har vi alla på plats där vi vill ha dem.

Vad blir målsättningen i år?

– Målet är att vara bättre än ifjol och slippa spela kniven mot strupen-matcher i slutet av serien. Nu när det är så kort serie också så kan vad som helst hända om man får en formtopp eller formdipp i början av säsongen.

FAKTA

Inför säsongen: IFK Tidaholm

Spelare in: Mikael Almered (Ulvåkers IF), David Engelbrektsson (Skövde AIK), Viktor Luis Larsson (Lidköpings FK), Dennis Pasanbegovic (Råslätts SK), Adam Öksuz (Råslätts SK), Osman Karimi (Haga IF), Mustafa Ismael, Edin Salihovic (IFK Skövde).

Spelare ut: John Gustavsson (IFK Skövde), Didrik Eriksson (Skara FC), Sebstian Selkälä (IFK Skövde), Nils Liljebo (IFK Skövde), Ninos Gewargis (IFK Skövde), Rasmus Holmqvist (Skara FC).

Premiärmatchen: Tar emot Vänersborgs IF hemma på Tidavallen 14/6 klockan 14.00.