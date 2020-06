Tidaholms Hockeyförening har nu enligt klubbens Facebooksida säkrat kontrakten med tre spelare inför den kommande säsongen i division tre. Tidaholm som senaste gjorde en bra säsong och skulle spelat kvalserien till division två innan all hockey ställdes in under våren.

Med då var målvakten Simon Kantonen 17 år, backarna Ludwig Wärnklint 27 år och Johan Groening 27 år. Tre spelare som blir kvar i klubben när division tre drar igång igen i höst.