Fotbollsfesten för kommunens låg- och mellanstadieelever kommer inte att bli av i slutet av maj. Nytt datum för Klassbollen är söndagen den 9 augusti. – Det kommer att bli en riktigt kul helg för alla barn, säger Per Danielsson i arrangörsstaben.

Nu rensas i princip hela evenemangskalendern för våren och försommaren på grund av coronavirusets effekter. Nästa återkommande arrangemang att gå samma väg är Klassbollen. Men den över 20 år långa traditionen kommer inte att brytas. Arrangerande IFK Tidaholm, Tidaholms G&IF och Sisu Idrottsutbildarna har enats om ett nytt datum.

– Vi kommer att köra söndagen den 9 augusti. Men bortsett att vi bytt dag så gäller den information som nu har skickats ut. Sista anmälningsdag och så vidare. Det ändrar vi inte på. Deltagarpåsen med lite smått och gott kommer också att delas ut under våren. En del av erbjudandena, som Sommarland till exempel, gäller ju under sommarlovet, förklarar Per Danielsson i TG&IF.

Klassbollen samlade förra året ett 50-tal lag och över 500 entusiastiska spelare. Förhoppningen är att hålla nivån trots flyttat datum.

– Det kan bli bra ändå. Nu blir det en härlig helg i barnens tecken, Kräftans dag på fredagen, Kräftivalen med Kräftivalloppet och andra aktiviteter på lördagen och så Klassbollen på söndagen.

Årets upplaga av Klassbollen utspelas på Tidavallen.