Konstnären John Bauer följde med ner i djupet

Filmen skildrar vad som hände när ångfartyget Per Brahe sjönk på Vättern tillsammans med samtliga passagerare och besättning, den 19 november 1918. Bland passagerare fanns konstnären John Bauer och hans familj. Samtliga 24 ombord omkom i det iskalla vattnet.

- Båten lade ut från Gränna på kvällen och gick till botten vid ett-tiden på natten. Dykare har undersökt båten för att få klarhet i vad som orsakade att båten sjönk. Det skedde en mörkläggning kring olyckan, Det talades om överlastning och att det var för många passagerare, säger Erling Nilsson.

Manus till filmen är skriven av den kända författarinnan Ingrid Kampås med skådespelare från Jönköping, Växjö, Skövde och Stockholm. Filmen har fått fler fina utmärkelser: Best Documentary (Swedish Film Awards 2020), Official Selection 2020 (Prague International Monthly Film Festival 2021) och Best Features Documentary (Venice film Awards).

– Vi är begränsade till max 50 besökare. Blir det fler kan det eventuellt bli en extra visning. Biljetter kan förköpas via mejl på Sagabiografens hemsida eller direkt i biljettkassan i mån av plats, hänvisar Erling Nilsson.