Krönika: Det kommer sakta en vår – ut och rasta kameran!

Jag har redan hunnit kolla in trandansen, men de där tranorna var ganska svåra att fånga på bild med sina snabba rörelser och ett teleobjektiv med alldeles för lite zoom. Men några bilder när flög ovan mig blev det.

Redan den 21 februari kastade jag mig på cykeln och åkte upp till fågeltornet för att både festa loss på snacks, men också hålla utkik efter tranorna. Jodå, det tog inte lång tid förrän jag fick höra ett gapande oljud som skrek vår i mina öron.

Och några dagar senare började snödropparna dyka upp lite varstans och det kändes verkligen som det var dags för varmare väder. Nu några veckor senare känns som våren motarbetas av starkare krafter. Efter en skogspromenad i solsken kom det helt plötsligt ett snöfall på vägen hem och jag har svårt att förstå varför det ska ta sån tid att att våren ska komma hit på riktigt.

Likt många andra under pandemin har jag ganska långtråkigt just nu. Förutom TV:n och naturen, som går att variera i evighet och jag är tacksam för, väntar jag på att de kommunala verksamheterna ska öppna upp igen. Framförallt är det badhuset som lockar mig, jag köpte ett årskort mitt i pandemin och strax därefter kom restriktionerna, som jag har all förståelse för, och badhuset stängdes ner.

Så nu går jag och väntar på att det ska bli tillräckligt varmt i Vättern för att man ska kunna bada på riktigt. Under hösten, vintern och våren har jag enbart snabbt kunnat doppa mig i Hjo och Baskarp, men det går inte riktigt att simma en längre stund när det enbart är ett par plusgrader i vattnet.

Jag har dock fått upp andra intressen som har legat vilande ett tag. Sakta har jag börjat fotografera igen och det är ganska njutbart att sitta och skruva på inställningarna för att få något vackert resultat. Och när väl bilden är tagen så finns det hur mycket möjligheter som helst att redigera det lite extra.

Det känns som fotografering har blivit mer och mer populärt efter sociala mediers tillkomst på internet. Ett snabbt sätt att få exponering, även om jag självklart tycker att huvudsaken är att man gillar sina bilder själv.

Så jag uppmanar alla som har tröttnat på stillasittande dagar inomhus att plocka fram mobilkameran eller köpa en begagnad eller ny systemkamera, kasta er ut i naturen och se livet från en annan vinkel. När man väl har börjat, är det svårt att sluta!

**

För ett tag sedan slog tanken mig att börja äta kött igen. Jag har varit en hängiven vegetarian i 13 år, men insåg att man inte enbart kan leva på yoghurt och dylikt.

Så jag stack iväg och köpte det mest etiska jag tyckte jag kunde hitta i affären. Det blev torkat viltkött. Filmandes mig själv prövade jag denna delikatess. Konstigt nog slog inte köttet ut magen helt och hållet, även om det var med skam i kroppen jag hade börjat käka kött igen.

Men ibland måste man göra saker man inte tycker om, för att överhuvudtaget kunna orka att stå på benen. Om några dagar ska jag pröva älg och vildsvinskorv, det glädjer mig ändå att faktiskt våga efter en lång period utan kött.

Vi får se hur det går!