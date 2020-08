Krönika ”Du är inte min farsa!

Som till exempel när vi var och tittade på Stjernsunds slott. Ett riktigt trevligt utflyktsmål som kan rekommenderas, om man gillar gamla kåkar vill säga. Där under visningen förevisades bland annat en sänghimmel i spets som, enligt guidens stränga förmaning, skulle falla i bitar om man så bara andades häftigt på denna. Väluppfostrad som jag och barnen är så lät vi naturligtvis bli att snudda tyget, även om det var väääldigt svårt att hålla fingrarna i styr!

Det är fantastiskt vad det som är förbjudet triggar. Oftast är förbuden till för att skydda oss mot faror, typ gå ej på spåren eller klättra inte upp i högspänningsstolpar. Och då är det lätt att följa uppmaningen, de flesta skulle nog klara av vardagen utan dessa förbud att inte slicka på högspänning och liknande, men det är ju bra att det finns instruktioner för alla nivåer av förmåga till eget tänkande. Men en knapp som fått en tape över sig med texten ”Tryck ej” finns det väl ingen som kan stå emot? Klart man vill veta vad som händer!

Tydligen har vi begåvats med en ny förbudsskylt mot gångtrafik borta vid Solvik, måste vara ett fasligt springande i området då det krävs ett förbud mot just gång, när all annan trafik är tillåten. En mobilkran eller rida på häst är ok men inte tant Agda som ska rasta hunden, eller?

Det faktum att man får rida på de flesta vägar är ju självklart ett arv från tiden då hästar var vanligare än bilar. Detta privilegium utnyttjar jag då och då och de flesta trafikanter visar stor hänsyn och håller låg hastighet och stort avstånd när de passerar, de flesta alltså. För ett par veckor sedan hade jag och dottern varit ute på en längre sväng på kusarna och hade bara några hundra meter kvar hem när en Toyota med släp närmar sig bakifrån. Föraren av denna silvriga Toyota var dock lite speciell, för i en situation där de flesta hade avvaktat eller kört långsamt förbi hästekipagen väljer lustigkurren att använda bilens signalhorn. Troligen hade dennes ratt en lapp där det stod ”TUTA INTE PÅ HÄSTAR”, och då det uppenbarade sig tå rejäla ök framför huven blev frestelsen för stor, ”Du är inte min farsa” tänkte föraren och avfyrade en akustisk salva. Då min goda kristna uppfostran förhindrade mig att skrika den radda av nedsättande tillmälen om denne bilist som då dök upp i huvudet, väljer jag att bara konstatera att hen fungerade på ett sätt som kan betecknas som lite udda. Och för allas trevnad, gör inte om det!

Sen finns det ju de som lever under helt andra förbud, länder med kvinnoförtryck, förföljelse av hbtq och de som är utsatta för censur spelar naturligtvis i en annan liga när det kommer till att vara kuvade. Men om du tänker efter, så är det en faslig massa saker som är förbjudna även här, trots att vi anses vara ett fritt land. Visst, de flesta förbud är till för att skydda oss själva och andra, men frågan är om alla verkligen behövs?

Till sist, jag kan intyga att gamla sänghimlar i skir spets visst tål att petas på ganska ordentligt! Har jag hört… God morgon!

Veckan hiss: Första veckan efter semester avklarad, nu är allt som vanligt igen!

Veckans diss: Generellt mycket gnäll just nu!