Krönika: Nätfiske - lika trassligt som jag tänkt mig

Ibland känns det som det förväntas att jag ska ta upp olika ämnen, det händer till och med att jag uppmanas att föra fram åsikter. Sällan jag nappar på dessa påtryckningar, om det inte är något jag själv möjligtvis brinner för. Just nu skulle det nog vara på sin plats at tex dryfta åsikter angående nedläggningen av Lindängen och flytten av Barnens hus om jag skulle följa de strömmar man kan se i diverse kommentarsfält. Dessa kommentarsfält har dessutom en helt suverän förmåga att spåra ur och gå över i personpåhopp och liknande. Läste ett häromdagen då det föreslogs att stadshuset skulle premieras med ett rejält lass potater, och sedan skulle även lasset drygas ut med 50 procent gödsel, en variant på det lokala uttrycket ”hälta å var´t” helt enkelt. Oklart vad det skulle hjälpa gamlingarna på Lindängen, men de kanske inte gillar potäter? Men jag väljer låta bli att ta ställning, dels för att jag är för dåligt insatt och dels för att jag kan tänka mig att det inte finns kommunala verksamheter som går att spara in miljoner på utan att det känns. Någon kommer bli arg/ledsen oavsett besparing. Kommer ni ihåg Fröjered skola kontra Kulturskolan, svårt att bestämma vems verksamhet som är viktigast. Men nog är känslan att det är lättare att ge sig på verksamheter utanför Ringleden…

Jag har ett högst latent fiskeintresse, brukar blomma upp vid ett par tillfälle om året. Detta visar sig antingen genom lite mete i lämplig bäck eller något besök på Hökensås. Jag har bara vid ett tillfälle fiskat från båt och då lyckades vi bara få upp något som tydligen kallades ”rötsimpa”, såg ut som ett slemmigt hittepådjur vill jag minnas. Men förra veckan var det dags att utöka mina samlade upplevelser gällande fiske när jag blev erbjuden att åka med och vittja nät. Nätfiske har liksom aldrig lockat tidigare då jag föreställt mig det som enormt krångligt och trassligt. Om nu en fiskelina kan trassla sig bara man tittar lite snett på den, hur skall då inte ett nät kunna klumpa ihop sig?! I min fantasi ser jag just en nät-klump som man får ta med hem och sitta resten av sommaren med i förhoppning att kunna få i någorlunda användbart skick igen. Tack, men nej tack! Tills nu, sagt och gjort, på med lämplig nätfiske-klädsel och hopp i båten. Med i båten fanns även dennes ägare samt två gemensamma kompisar. Dessa två bekanta (som råkar vara bröder) har ganska mycket rutin på nät, då de tydligen varit med otaliga gånger tidigare.

Redan på håll började besättningen ana oråd, nätets flöten låg lite väl nära varandra. Genast slogs det fast att det var en gädda av imponerade mått som sabbat nätets läge och gjort det mindre effektivt till den tilltänkta fångsten (tydligen inte gädda) Inte dåligt att kunna avgöra art och vikt på firren redan på ett par hundra meters håll, respekt! Väl framme vid nätet sågs ingen gädda till men det var mycket riktigt trassligt. För en novis var det svårt att förstå alla nyanser i arbetet som utfördes av skepparen och bröderna (jag höll mig aktivt passiv), men deras något forcerade svordomar och det faktum att båten korsade nätet några gånger och att ena flötet återfanns vid båtens propeller, tror jag kan bidragit till att vi till slut fick ta med nätet i klumpform till land för ”ut-trassling”. Skepparen var så uppgiven att denne utlovade en öl per räddad meter nät. Detta satte fart på sällskapet och även jag fann arbetslust, och snart var nätet hyfsat helt igen. De utlovade ”en öl per meter” reducerades till något färre, men gjorde ändå att motivationen var på topp. Dock fördröjde dryckespauserna tidpunkten för iläggningen av nätet igen en aning. Summa summarum, nätfiske är lika krångligt som jag föreställt mig! Dock var efternäts-arbetet överraskande gemytligt på min ära

God morgon!

Veckans hiss: Sist på bollen jag vet, men serien La Casa de papel är suverän!

Veckans fundering: Om Eu ska låna 8000 miljarder för att städa efter corona, vad händer om corona inte ger sig? Låna en gång till?