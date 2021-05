Längst väntetid i telefon vid Habo vårdcentral: ”Det har varit ett extremt högt tryck”

Alla som ringer till primärvården ska få kontakt samma dag för rådgivning och/eller tidsbokning. Detta enligt den nationella vårdgarantin.

SKR mäter telefontillgängligheten vid samtliga vårdcentraler i landet under en månads tid varje vår och höst.

Region Jönköpings län har de senaste tio åren sammantaget legat klart över riksgenomsnittet, oftast med en 100-procentig telefontillgänglighet vid de 33 regiondrivna vårdcentralerna.

Även Habo vårdcentral har legat på en 100-procentig nivå, fram till för två år sedan. Efter det har telefontillgängligheten försämrats drastiskt.

Vid SKR:s senaste mätning under mars i år låg måluppfyllelsen vid Habo vårdcentral på 43 procent. Genomsnittet i Region Jönköpings län hade sjunkit något till 94 procent. I riket låg genomsnittet på 87 procent.

Daniel Brandon, verksamhetschef vid Habo vårdcentral sedan ett år tillbaka, pekar på att det har varit extremt hög belastning på vårdcentralen under coronapandemin.

– Under mars hade vi 7800 inkommande telefonsamtal. Det är ungefär dubbelt så mycket volymmässigt som genomsnittet för oss. Det har varit ett extremt högt tryck, men samtidigt är det så klart beklagligt att inte fler kommit fram, säger han.

Samtidigt har ni legat klart under genomsnittet i regionen gällande telefontillgänglighet under två år. Vad beror det på?

– Exakt svar på detta har jag inte. Jag har analyserat hösten och våren och vet inte riktigt vad som ligger bakom dessförinnan. Om det beror på att vi behöver ta in mer personal, om det är något inom telefonin som behöver förbättras, eller något annat, säger Daniel Brandon.

Att Region Jönköpings län alltjämt totalt sett ligger i toppskiktet i landet när det gäller telefontillgänglighet förklarar Johan Carlsson, utvecklingschef för Vårdcentralerna Bra Liv, så här:

– Vi har en volymökning under pandemin. Men många går nu in via vårdappen eller 1177, vilket gjort att vi har klarat oss bättre, säger han.

Men Johan Carlsson menar att digitaliseringen måste gå ännu snabbare.

– Det är lite föråldrat att ha telefonkontakt och det är inte hållbart över tid. Vi måste förändra arbetssätt och teknik och inte bara ha en tratt in i primärvården. Vi vill ha många olika verktyg att kommunicera med patienterna, säger han och fortsätter:

– Att sitta i telefon i primärvården är också en tuff arbetsmiljö. Det är svårt att svara upp för de stora mängder av ärenden som kommer in.

Varje vårdcentral inom Bra Liv har stort självstyre att styra upp och fördela resurser efter hur verksamheten ser ut. Daniel Brandon ser stora förbättringsmöjligheter gällande just digitaliseringen på Habo vårdcentral.

– Vi har tagit steg, men vi är inte en ledande aktör för digitala besök ännu så länge. Här har vi gjort en analys och har en rapport på gång efter sommaren hur vi kan vässa det digitala användandet, säger han.

En person som kontaktar primärvården har enligt vårdgarantin rätt till en medicinsk bedömning av av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar.

I den kategorin låg Habo vårdcentral på 73 procent vid senaste mätningen, som utfördes för april månad. Andelen patienter som fick en medicinsk bedömning inom tre dagar låg under samma månad på 78 procent i genomsnitt för såväl riket som Region Jönköpings län.