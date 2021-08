Lena Gille föreslog passande gatunamn på historisk mark

En ny detaljplan har upprättas på del av fastigheten Kungslena 29:10 i Kungslena by vilket ger nya bostadsmöjligheter. Åtta villatomter planeras och då behövs det anläggas en ny lokalgata.

Platsen för det nya området har historiskt inte varit bebyggd med bostäder. Däremot återfinns ett gammalt kalkbruk i direkt anslutning norr om området. Detta kalkbruk var en arbetsplats för många i Kungslena by under 1800- och en bit in på 1900-talet, och många har passerat det planerade bostadsområdet på väg till arbetsplatsen vid kalkbruket.

Namnförslag har inhämtats och samråtts med byalaget Lena Gille som kan bygdens kulturhistoria som ett rinnande vatten. Deras spontana önskan var en koppling mot det forna kalkbruket, samt att ordet stig prioriterades framför gata eller väg. Detta då den enda befintliga lokalgatan i Kungslena heter just Lyckestigen. Förslaget från Lena Gille blev därmed Kalkbruksstigen, alternativt Kalkstigen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag blev Kalkbruksstigen vilket nämnden godkände. Förslaget ska även samrådas med kultur- och fritidsnämnden. Under förutsättning att dessa ställer sig bakom förslaget kan gatan namnges till Kalkbruksstigen.