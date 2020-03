Efter nästan 40 timmar på resande fot kunde Mikaela Svensson och Linn Johansson återförenas med sina anhöriga i fredags. "Vi är extremt lättade över att vara hemma. Tack för alla hälsningar och fina kommentarer, hälsar Linn och Mikaela via sms.

Att ta sig hem från Boracay och Filippinerna under rådande pandemi tycktes ett tag bli en helt övermäktig uppgift. Men Tidaholmstjejerna kämpade på och till slut löste det sig

Ett dygn efter hemkomsten berättar Linn och Mikaela om sina strapatser för att kunna ta sig hem via sms:

"Efter att vi inte kom hem i måndags har det varit fem riktigt tuffa dagar. Fem dagar av ovisshet, stress och sömnbrist. Dessutom infördes strängare utegångsförbud som till exempel innebar att ingen fick vistas på stranden eller bada i havet samt att i princip alla hotell och restauranger stängde.

Det lokala turistkontoret, DOT, har som tidigare nämnts varit ansvariga för att transportera turisterna till huvudstaden Manila. Dock har detta fungerat riktigt dåligt då de varken gått att nå via mejl, telefon eller genom fysiska besök på öns kontor. Till slut lyckades vi få kontakt via Whats Up och blev efter mycket tjat bokade på det sista ”evakueringsplanet”.

Detta skulle lämna torsdag eftermiddag så då var det bara att boka nya flygbiljetter hem...igen. Vilket i och för sig inte var så bara. Under den senaste veckan har vi fått information om att många flygbolag slutar flyga antingen från Filippinerna eller till nordiska länder. Dessutom stängdes flygplatser för mellanlandning vilket innebär att om turister kan ta sig dit behöver de sitta i karantän innan de får resa vidare. Vi kunde därför bara boka med ett flygbolag, Qatar Airways så det gjorde vi (utan att bry oss om prislappen). På torsdag förmiddag började vi resan med båt och inrikesflyg innan vi sedan reste vidare hem från Manila via Doha till Arlanda. Efter nästan 40 timmar på resande fot är vi extremt lättade över att vara hemma. Vill också passa på att tacka för alla fina kommentarer och hälsningar vi och våra familjer fått.

Nu ser vi fram emot att få lägga fullt fokus på de delar av resan som trots allt varit helt fantastiska."