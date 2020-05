Skaraborgs sjukhus har under torsdagen totalt 24 personer inlagda för vård av covid-19. Av dessa ligger 9 på intensivvårdsavdelning.

Sedan starten av covid-19-vården vid SkaS har totalt 6 personer avlidit som en följd av smittan. Det är en ökning från den tidigare siffran 4 dödsfall.

Lidköping är den mest drabbade kommunen med 44 bekräftade fall. Skövde har därefter 28, Falköping och Tidaholm har båda 15 bekräftade fall, Götene och Tibro har 11 och resten av kommunerna i Skaraborg har mindre än tio bekräftade fall.

Så här långt har 2291 fall av covid-19 bekräftats i Västra Götalandsregionen. Bland dessa är 1201 kvinnor och 1090 män. 192 personer har avlidit som följd av sjukdomen, och här är fördelningen kvinnor 69 och män 123.

– Vi har under en lång tid sett en långsam ökning. Under april har kurvan gått uppåt men legat stabilt. Den senaste veckan ser vi en ökad uppgång av antalet fall, säger Thomas Wahlberg under regionens presskonferens under torsdagen.

Låg andel i Skaraborg

Han betonar dock att regionen ökat provtagningskapaciteten och till skillnad från tidigare så görs nu också prover på personal inom vård och omsorg.

– Vi kommer att mer i detalj titta på hur många det utgör men vi är inte färdiga med det arbetet än.

Totalt sett över regionen så har Skaraborg en fortsatt låg andel smittade. 6 procent.

– Det finns regionala skillnader men bara för att en kommun har låg smittspridning så betyder det inte att smitta inte förekommer.

Thomas Wahlberg tycker det är tråkigt att viruset kommit in på många äldreboenden.

– Det är viktigt att vi följer upp på bästa sätt. Smittskyddet har skickat ut omfattande enkät för att få en så bra kartläggning som möjligt över vad som hänt.

Råd inför valborg

För många väntar nu långledigt i och med valborg.

– Då ska man självklart gärna stanna utomhus, samt undvika fester och trängsel. Håll avstånd inomhus och utomhus. Välj att gå eller cykla före att använda kollektivtrafiken. Undvik även att resa till andra regioner, uppmanar Wahlberg.

Vad gäller vårdinlagda av covid-19-smittade så berättar regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström att man sett en rätt rejäl ökning den senaste tiden. De senaste dagarna har det dock lugnat ned sig.

– Totalt vårdas idag 333 patienter, varav 88 har behov av intensivvård. Det är för tidigt att avgöra om de senaste dagarnas avtagande är början på någon platå av kurvan, säger Söderström.

Hon berättar vidare att omsättningen av patienter är enorm och att man under nästa vecka planerar att öka testkapaciteten rejält.