Löshundsjakt erkänns som kulturarv - framtiden var inte självklar

Att jaga med lös hund har under lång tid varit en självklar jaktform i Sverige och har bland annat givit upphov till en grupp hundraser – stövarna. Det har dock funnits en oro för att denna jaktform i framtiden inte kommer vara lika självklar. Svenska Kennelklubbens jakthundskommitté har haft frågan som ett prioriterat område under en längre tid. För omkring ett år sedan lämnade man in ett förslag till Institutet för språk och folkminnen om att löshundsjakten ska finnas med på listan "Levande traditioner", som är en förteckning över immateriella kulturarv i Sverige. Att finnas med på listan är ett krav för att kunna ansöka om komma med på Unescos världsarvslista, vilket är nästa steg i det pågående arbetet.

– Det är en styrka att löshundsjakten nu finns med på listan över kulturarv den dagen jaktformen börjar ifrågasättas, säger Britt-Marie Dornell, tidigare ordförande ii SKKs jakthundskommitté i pressmeddelandet.