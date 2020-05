Lugnt ekonomiskt i Grolanda – men Floby drabbas hårt av inställd bingo

Såklart påverkas såväl Grolanda IF som Floby IF av den pågående coronakrisen.

Tuffast är det för Floby IF.

– Vår enda – och stora – inkomstkälla är drive-in-bingon, som skulle ha startat den här veckan. Den är inställd tills vidare, säger kassören Patrik "Putta" Andersson.