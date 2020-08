Med skidåkning i fokus stakar sig Matilda fram genom tillvaron

I samband med Tidaholms hundraårsdag år 2010 intervjuades en person född varje år från 1910 fram till och med 2010. Reportageserien blev i förlängningen boken "100 Tidaholmare".

Tio år senare följer vi upp och ser var några av de intervjuade befinner sig i livet idag. Näst på tur är Matilda Melander. När vi sist träffade Matilda var hon 13 år, gick i grundskolan i Tidaholm och det stora intresset var hästar. Nu pluggar hon på högskolan i Falun och har bytt ut ridhjälm och sadel mot längdskidor.

Längdåkning har under årens lopp blivit allt viktigare och viktigare för Matilda, hon har trots sina 23 år redan stakat sig igenom både Nattvasan och det klassiska Vasaloppet.

— Det var absolut lite annorlunda att åka på natten, säger hon.

Skidåkning är något som hon alltid tyckt varit roligt och som hon hållit på med till och från under i stort sett hela hennes uppväxt. Men det stora startskottet för intresset tror hon kom i samband med att hon tillsammans med sina föräldrar var och tittade på Vasaloppet 2016. I samband med det fick hon upp ögonen för Mora Folkhögskola och skidlinjen.

Det hela slutade med att Matilda sökte in, blev antagen och spenderade tre år fyllda av träning och tävling på folkhögskolan.

Nuförtiden bor och studerar Matilda i Falun. Hon pluggar Sports management på Högskolan Dalarna, vilket är en treårig företagsekonomisk utbildning med en inriktning på sport och marknadsföring.

Hon ska börja sitt andra år till hösten och har trivts bra i staden, dock är hon inte helt nöjd med utbildningen så här långt.

— Dels hade jag väldigt höga förväntningar på utbildningen också har det varit lite krångel både med kurser och lärare. Sen antog jag också att skolan skulle sammarbeta lite med de stora föreningar och evenemang som finns i närområdet, men så har det inte varit. Jag tänker på Leksand Hockey och Vasaloppet bland annat. Det är ändå med sånt som man kan jobba med efter utbildningen, säger hon.

Nu under sommaren har hon funderat mycket på om hon ska hoppa av utbildningen och alternativt påbörja en ny. Hon har nämligen sökt in till Umeå Universitet och Idrottsfysiologi. Vad som händer i höst återstår alltså att se.

Just nu, under sommaren är det iallafall jobb som ligger närmast till hands. Hon ska och har under sommaren spenderat sina dagar i frukt- och gröntavdelningen på ICA Maxi i Falun.

Något som inte förändras på de tio år som gått sedan Matilda intervjuades till reportageserien "100 Tidaholmare" är hennes intresse för bakning. Hon spenderade fem somrar på Vilhelmsro´s Gårdscafe i Falköping och var nära på att börja läsa till konditor.

Det var även i Falköping som Matilda gick gymnasiet, hon gick på Ållebergsgymnasiet där hon läste ekonomiprogrammet med företagsprofil.

Under VM-sommaren 2018 tyckte Matilda att det var bedrövligt att inte möjligheten att heja fram landslaget gemensamt fanns i Tidaholm. Hon tog då saken i egna händer och fixade så att en storbildsskärm placerades på Gamla torget, till tidaholmarnas stora förtjusning.

— Det kom väldigt spontant, jag trodde det var en självklarhet att kommunen skulle fixa det eftersom de gjort det tidigare. När de sa nej började jag dra i lite trådar för att kolla om det var möjligt, vilket det var, säger hon.

När det kommer till val av framtida yrke är hon något kluven. Hon ser både jobb inom marknadsföring och ett arbete med fokus på träning som möjliga kandidater. Även om hon är något osäker på den fronten så är hon övertygad på en annan, hon vill driva sitt eget företag.

— Om jag är min egen så kan jag kanske få till en blandning mellan mina intressen, det hade verkligen varit optimalt, säger hon.

Mora satte verklige sin prägel på Matilda under de tre år som hon bodde och studerade där, till den grad att hon ser sig bo där även i framtiden. Det beror dels på staden i sig men också till en följd av vinterklimatet.

— Mora ligger mig varmt om hjärtat, det är verkligen en fin stad. Sen kommer nog skidåkningen spela en stor roll i var jag bor och Mora har ju bra vinterklimat, säger hon.