Minnesord: Agne Andersson en uppskattad föreningskraft

Det är med bestörtning vi nås av budet att Agne Andersson gått ur tiden, kort före sin 76:e födelsedag. För bara en månad sedan var han med på ännu ett styrelsemöte med Fröjereds IF, deltog i planeringen för framtiden.

Det var efter det mötet de platta orden kom, orden som nu ångras. Men ingen av oss anade den hotande skugga i form av sjukdom som nu allt för tidigt stryker honom ur medlemsmatrikeln. I den har Agne Andersson funnits med allt sedan sina ungdomsår, efter att familjen i hans tidiga ålder flyttat till Fröjered.

Den idrottsliga karriären i föreningen blev lång, med sina 315 A-lagsmatcher i föreningens representationströja under 60- och 70-talen placerade han sig med råge in på topp 20 i Fröjereds IF maratontabell, och var en viktig kugge i de lag som under dessa år firade föreningens största framgångar på fotbollsplanen.

När skorna lades på hyllan tog han klivet in som ledare, först som ungdomsledare och tränare under många år. Därefter axlade han rollen som dagens fotbollsspelare kanske främst förknippar honom med, massörens.

Otaliga är de muskler som Agne genom åren fått att vakna till liv igen, oräkneliga de fötter han tejpat och skador han behandlat. Alltid med samma varma hand och omtanke.

När föreningen för tiotalet år sedan beslutade att starta sektionen Maxi-FIF, för de med den aktiva karriären bakom sig, var Agne en av initiativtagarna som sedan dess varit drivande i arbetet med att skapa aktiviteter.

I samband med det valdes Agne också in som ledamot i Fröjereds IF:s styrelse där han varit en uppskattad och bidragande kraft.

Hade jag vetat det jag nu vet skulle tacket till Agne inte bara gällt bidragen vid senaste mötet utan för otaliga ideella timmar har lagt ner, för det arbete han bidragit med, för den värme och kamratskap han inbjöd till.

Våra tankar går till familjen.

Börje Andersson ordförande Fröjereds IF