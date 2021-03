Misstänkt smittspridning av covid-19 på arbetsplats: "Många anmälningar just nu"

En anställd på ett Tidaholmsföretag gick tillbaka till jobbet efter att ha testat sig för covid-19. Personen kände sig symptomfri och hade heller inte informerat arbetsgivaren om att provtagning hade skett.

Några dagar senare fick den anställde meddelande om att testet var positivt. Det finns misstanke om att hen under de dagarna smittat ytterligare tre personer i sitt arbetsområde.

Tidaholmsföretaget har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket. Myndigheten förknippas oftast med utredning av arbetsplatsolyckor. Men ärenden som dessa faller således också under myndighetens tillsyn.

– Det stämmer. Finns det risk att smittspridning av allvarlig sjukdom skett på en arbetsplats är det arbetsgivarens ansvar att utreda och anmäla detta, berättar pressekreterare Sonya Aho på Arbetsmiljöverket.

Liksom vid en arbetsplatsolycka så måste arbetsgivaren agera och se över sina rutiner efter tillbudsanmälan.

– Det gäller för arbetsgivaren att se över sina rutiner, och se över vilka förebyggande åtgärder som krävs för att det inte ska hända igen.

Anmälningarna under pandemin kommer in i stora mängder och myndigheten kan inte agera på varje enskilt ärende. Men att anmälan görs är viktigt för att skapa en helhetsbild över hur smittspridning påverkar arbetsplatser under en pandemi. Kunskapen från anmälningarna använder myndigheten sedan i sitt tillsynsarbete.

– Alla anmälningar och all information matas in vår databas. Underlaget i anmälningarna är ett viktigt signalsystem i arbetsgivarens egna lokala förebyggande arbetsmiljöarbete. Samtidigt ger de också myndigheten kunskap om var riskerna är som störst och ser vi moment där det finns större risker för smittspridning kan vi gå in och utöva tillsyn, förklarar Sonya Aho.

Till en början under coronapandemin var det mest från arbetsplatser inom hälsovård, sjukvård och inom äldreomsorg som anmälningar inkom.

– Fler verksamheter har drabbats av smitta och arbetsmiljölagen ställer krav på att alla arbetsgivare ska anmäla allvarliga tillbud. Det har blivit tydligare nu och fler arbetsplatser anmäler allvarliga tillbud kopplat till coronasmitta.