Mycket vaccin men få att vaccinera – nu vädjar Närhälsan till 65-plussarna: "Boka tid!"

På Närhälsan i Tidaholm har man fått bra rutiner på att vaccinera personer i fas 2. Man har nu kommit till åldersgruppen 65-70 år.

– Vi har inne extrapersonal, runt 15 timanställda mestadels pensionärer med rätt kvalifikationer, och har iordningställt före detta rehabmottagningen till vaccinationcenter, säger Åsa Zöögling Ålebring.

Där sker allt enligt löpandebandprincipen. Folk köar utanför, registreras, vaccineras och därefter får man sitta en kvart för att se att sprutan inte ger någon biverkning.

Ett problem som man ser är att nå ut med informationen till allmänheten och de som är i fas 2.

– Under vecka 16 har vi gott om tider och vi vill att man antingen bokar en tid via vår hemsida (www.narhalsan.se/hitta-mottagning/tidaholm/narhalsan-tidaholm-vardcentral/) eller ringer på numret 18011 och knappar in sig via siffran 7, uppger hon.

Totalt är det runt 700 personer i Tidaholm som ingår i ålderskategorin 65-70 år.

– Vi är klara med gruppen över 70 år och räknar med att kunna bli färdiga med fas 2 under vecka 16, därför är det viktigt att boka in sig. Vaccinet har en viss hållbarhetstid och ingenting får gå till spillo. Vi vill ju inte lämna ifrån oss vaccin till andra kommuner utan att det går till tidaholmarna.

På tur står fas 3, 60-65 år.

– Vi styr inte över när vi kan vara igång, det handlar om tilldelningen av vaccin.

Först i kön på fredagen stod Jan-Owe Johansson. Han var där för att få sin andra spruta.

– Jag är glad som tusan. Äntligen kan man snart röra på sig igen och träffas under mer normala former. Man har ju i stort sett varit isolerad sedan den 13 mars i fjol. I julas fick vi umgås via Skype.