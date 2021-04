Norsk studie: Proppar efter coronavaccinering kopplas till hög nivå av antikroppar

Norska forskare har studerat de totalt fem patienter i Norge som drabbats av blodproppar efter att ha vaccinerats med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria. Alla fem fick blodproppar i ovanliga delar av kroppen och fyra av dem drabbades av hjärnblödning, visar rönen, som publiceras i tidskriften The New England Journal of Medicine.

Gemensamt för dessa personer är rejält höga nivåer av antikroppar mot trombocyter (blodplättar), som vi bedömer har varit den direkta orsaken till att de har fått denna starka immunreaktion. Dessvärre är tre av de fem döda, två har klarat sig, säger Pål Andre Holme, överläkare vid Oslo universitetssjukhus, enligt NRK.

Antikropparna är av ett slag som kan göra att blodplättar klumpas ihop. En tysk studie som publiceras samtidigt har kommit fram till samma sak.

Holmes forskarkollega Ingvild Sørvoll, överläkare vid universitetssjukhuset i Nordnorge, säger att antikroppsnivåerna "sprängde skalan" i labbet. Och sådana antikroppar har, så vitt de vet, inte uppstått till följd av vaccinering tidigare.

De fem personerna som undersöktes arbetade samtliga inom vården – fyra kvinnor och en man, alla mellan 32 och 54 år gamla. En dryg vecka efter att ha fått sina första vaccindoser larmade de om att något inte stod rätt till, varpå det visade sig att de hade blodproppar samt låga nivåer av blodplättar.

Läkarna i forskargruppen ser ingen särskild gemensam nämnare hos de fem.

– Vi vet inte vem som är mer trolig att drabbas av dessa dödliga biverkningar, säger Pål Andre Holme enligt NTB.

Fler än 130 000 personer i Norge har hittills givits Vaxzevria. Den 11 mars stoppades vaccinet, till följd av rapporterna om blodproppar.

– Det är bra att hitta sambandsorsaken, det gör att det kommer att gå att använda vaccinet bättre och till fler. När man vet orsak kan man sätta diagnos och behandla och precisera mer vilka som är i riskgrupp för att få eventuell biverkan, säger Ali Mirazimi, vaccinforskare vid Karolinska institutet samt verksam vid Folkhälsomyndigheten, till SVT.

I Sverige har tre personer som vaccinerats med Vaxzevria drabbats av blodproppar och avlidit.

Fram till i fredags hade drygt 1,3 miljoner människor i Sverige fått åtminstone en dos av något vaccin.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), som använder studier som den norska i sitt underlag, meddelade tidigare i veckan att blodproppar i kombination med låga nivåer av blodplättar skulle listas som en ”väldigt sällsynt” biverkning på Vaxzevrias bipacksedel.

I fredags meddelade EMA att man flaggar försiktigt för ytterligare en eventuell riskbild med Vaxzevria. Fem fall av kapillärläckagesyndrom, en ovanlig åkomma där de minsta blodkärlen springer läck, hade då rapporterats in till myndighetens databas.

Inom EU har fler än 20 miljoner människor fått Astra Zenecas vaccin och sett till hur få som drabbas av biverkningar är nyttan väsentligt större än riskerna, enligt EMA. Äldre bedöms preliminärt löpa mindre risk för de sällsynta men farliga biverkningarna.

Martin Mederyd Hårdh/TT