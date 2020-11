Nu lämnar de ut paket i centrum: "Fått fler kunder"

Att vara utlämningsställe för Postnord innebär att man kan erbjuda servicen att skicka och ta emot brev och paket som inte behöver betalas. Det går också att köpa frimärken och förpackningar med porto.

Direkten Isabelles spelbutik blev nytt utlämningsställe för Postnord i mitten av november och Isabelle Andersson är nöjd med starten.

– Det har fungerat jättebra! Vi ser väldigt många nya ansikten i butiken och antalet besök ökar varje dag. Köper de samtidigt något extra när de uträttar sina ärenden så är det en bonus. Det är det vi hoppas på.

Coronapandemin medför ökad internethandel och inför julruschen tar hon höjd.

– Vi utökar öppettiderna under julveckan och även under några lördagar för att ge kunderna möjligheten att komma in på andra tider är just direkt efter jobbet för att hämta sina paket. Det går också att kontakta oss per telefon eller via sociala medier, så kommer vi ut med paketen utanför butiken, säger Isabelle Andersson.

När försändelserna anländer vid lunchtid är man alltid fler personal i butiken.

– Vi behöver vara ett par stycken för att ta hand om paketen.

Hittills har det mest varit att lämna ut försändelser.

– Folk verkar uppskatta att möjligheten finns här mitt i centrum.

Än så länge har Direkten bara ett postnummer för utlämning.

– Vi får ytterligare minst ett postnummer när Ica Kvantum upphör som postombud för Postnord efter årsskiftet. Vi är nu superladdade inför julrushen, slutar Isabelle Andersson.