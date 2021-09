Sverige är bland de sista länderna att rekommendera att även 12-15-åringar ska vaccineras mot covid-19. Frågan har varit och är svår.

Det uppger både Folkhälsomyndigheten och Barnläkarföreningen, som dock båda landat i att fördelarna med en sådan vaccination överväger nackdelarna.

TT: Vilka vacciner till barnen kommer att bli aktuella?

– Det är de två mRNA-vacciner som är godkända för barn, det vill säga vaccinerna från Pfizer-Biontech och Moderna, säger Per Brolin vid barnkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad, samt styrelseledamot i Barnläkarföreningen.

TT: Ska jag vaccinera mitt barn, även om det redan har haft konstaterad covid-19?

– Rekommendationen är precis som för de vuxna, det vill säga att man ska vaccinera sig ändå, säger Per Brolin.

TT: Hur säkra är vaccinerna, finns det risk för biverkningar och i så fall vilka?

– Det tycks finnas en viss ökad risk för myokardit (hjärtmuskelinflammation). Fallen har dock varit lindriga. Det finns en bra beredskap att fånga upp eventuella biverkningar genom de system som finns på plats, säger Per Brolin.

"Center for Disease Control and Prevention (CDC) har nyligen presenterat en rapport om vaccinationer av nio miljoner amerikanska barn där man inte noterade några signifikanta allvarliga korttidsbiverkningar", skrev Barnläkarföreningen nyligen.

TT: Det tog åtminstone ett par år innan man upptäckte att fallen av narkolepsi hade ett samband med vaccinationen av svininfluensa. Hur vet man att dessa vacciner inte är farliga på längre sikt?

– Det är ingen som kan se två eller tre år in i framtiden. Vi vet mycket, men jag har absolut respekt för att människor känner en viss tvekan. Samtidigt befinner vi oss i en unik situation och då måste vi vidta de åtgärder som står till buds utifrån det vi vet just nu, säger Per Brolin.

TT: Hur ska jag tänka om barnet inte vill bli vaccinerat?

– Jag tycker man ska diskutera med sitt barn och det bästa är om man kommer överens, så klart. Barn har naturligtvis olika mognadsgrad och det måste bli en individuell bedömning. Vi inom Barnläkarföreningen är tydliga med att detta är ett erbjudande som bygger på frivillighet, säger Per Brolin.

TT: Mitt barn är vaccinerat, men är ändå snorigt. Bör barnet testa sig för covid-19?

– Rådet just nu är att testa sig vid symtom, oavsett vaccinationsstatus, säger Per Brolin.

TT: Skulle inte dessa vacciner göra större nytta på andra håll i världen?

– Det är en viktig aspekt, men just nu har vi ett överskott av vacciner och produktionen har skalats upp så mycket att det ena inte behöver utesluta det andra, säger Per Brolin.

Johan Nilsson/TT