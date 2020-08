Ny studie: Vältskydd kan minska riskerna med fyrhjulingar

En fyrhjuling kan förstås variera i vikt och kraft beroende på modell och tillverkare, men det vanligaste är att de väger cirka 250 kilo, har en motorkraft på 30-35 hästkrafter och kan komma upp i så höga farter som omkring 70 km/h. Det finns idag cirka 190 000 fyrhjulingar registrerade i Sverige. Samtidigt som fler maskiner av den typen säljs ökar också antalet dödsolyckor och förra året omkom elva personer i fyrhjulingsolyckor. Av dessa elva berodde de flesta på att man hade vält med fyrhjulingen.

Ett skydd som kan minska skade- och dödsrisken är ett så kallat vältskydd. Det utgörs av något som liknar en pinne som monteras längst bak på fyrhjulingen. Skyddet ska säkerställa att fyrhjulingen inte roterar mer än ett kvarts varv om den välter. På så vis kan ett större friutrymme för föraren skapas och chanserna att ta sig loss ökar.

För att utreda vad svenska användare tycker om vältskydd har SLU tagit ett initiativ till en studie som ska börja under hösten 2020 och pågå till 2022. Studien kommer att ledas av Tomas Nordfjell, professor i skogsteknologi vid SLU, som sysslar med teknik och arbetsmetoder i skogsbrukets bedrivande. Han berättar att internationell statistik visar en betydligt högre andel olycksfall och högre risk för dödsfall för fyrhjulingar när man jämför det med bilar.

– Det här är ett växande problem. Det största problemet är att de är mycket mer instabila än de ser ut att vara, samtidigt är de starka i motorn. Om du kör fort och ska ta en snäv kurva samtidigt som du kanske lutar dig lite, då är det lätt att välta.

Han menar att det farliga med fyrhjulingsolyckor inte alltid är just att den välter. Det farliga är trycket över bröstet som kan uppstå om man har hamnat under en fyrhjuling. Om man inte lyckas kravla sig loss och bli fri från trycket räcker det ibland med så lite som 15 minuter för att det ska bli en dödlig utgång.

Australien ses som ett föregångsland när det gäller säkerhet och utvecklingen av skydd för fyrhjulingar. Det har bedrivits mycket forskning de senaste åren och i Australien är det numera lag på att fyrhjulingar som säljs måste vara försedd med vältskydd som uppfyller särskilda säkerhetskrav. Det vältskydd som ska användas i studien är tillverkat i Australien och är ett av ytterst få kommersiella skydd. Det är fortfarande såpass nytt att det inte finns att få tag på i Sverige.

Genom projektet har SLU köpt in 50 exemplar av detta skydd som varje deltagare i sin tur får köpa till ett pris på 1500 kronor. Villkoret är att det ska användas under minst ett år samt att deltagarna förbinder sig att besvara ett antal enkäter och intervjuer. Skydden kommer att skickas från Australien och ska monteras på fyrhjulingarna innan studien tar sin början. SLU kommer att stå för monteringen för att försäkra sig om att det är gjort på ett säkert och korrekt sätt.

Studien har plats för 50 deltagare och redan har flera ansökningar kommit in via SLU:s hemsida. Men Tomas Nordfjell hoppas på att fler vill delta och ser fram emot fler anmälningar innan ansökningstiden går ut efter sommaren. Ansökan görs via hemsidan och om fler än 50 intresserade anmäler sig kommer ett urval ske för att komma ner till 50 deltagare.

Tomas Nordfjell hoppas och tror på övervägande positiva reaktioner från deltagarna.

– Jag tror att de flesta kommer att tycka att det inte upplevs som ett hinder i användningen av maskinen till. Många som vi möter uttrycker att de inte egentligen tänkt så mycket på behovet och nyttan av ett vältskydd.

Samtidigt utesluter han inte att det även kan komma in kommentarer om nackdelar som finns. Men även det kan i förlängningen leda till något positivt. Tomas Nordfjell säger att de kommer att framföra synpunkterna till tillverkaren och i längden kanske det kan möjliggöra en förändring till det bättre.

Tomas Nordfjell tror att en positiv bieffekt av studien blir att frågan uppmärksammas mer och att frågan om olycksrisken med fyrhjulingar kan lyftas.

Tomas Nordfjell berättar att han i dagsläget inte har någon egen fyrhjuling men att han ändå har kört en hel del under årens lopp. Redan på 1990-talet var han engagerad i forskning om fyrhjulingar och vilken nytta de kunde göra inom skogsbruket. Men en dag gick det galet och han välte själv med en fyrhjuling.

– Jag stod nästan stilla med fyrhjulingen ute på ett kalhygge. Det var högt gräs och lite ojämn terräng. Tydligen var det en liten grop vid vänsterdäcket och en stubbe vid högerdäcket. Plötsligt hade jag vält utan att jag riktigt förstått hur det gått till. Jag hade tur och klarade mig bra, mycket tack vare att det var medlut och att fyrhjulingen inte rullade mer. Dessutom hade den maskinen någon slags prototyp till bågen och det hjälpte förstås till.