Nya fall av corona ökar i Tidaholm – läs senaste siffrorna här

Falköping, som efter toppen vecka 8 har sett en minskning i antalet nya fall varje vecka, fortsätter på samma trend. Vecka 10 konstaterades 46 fall, vilket är en minskning med 15 fall jämfört med föregående vecka.

Totalt har 2 219 fall av smittan konstaterats i kommunen sedan pandemins start 2020.

Ytterligare en person har avlidit till följd av covid-19, enligt Socialstyrelsens senaste rapport från den 14 mars. Totalt har nu 45 personer mist livet på grund av viruset i kommunen, 17 av dem inom särskilt boende, och 19 med hemtjänst.

I Skövde ökade fallen dramatiskt under vecka 10. Där det föregående vecka upptäcktes 87 fall, kunde man konstatera en ökning med 50 fall under vecka 10. Totalt upptäcktes 137 nya fall av coronasmittan, vilket innebär att totalsiffran för Skövde kommun är 3 821 fall av coronasmitta.

Även Skövde har haft ytterligare ett dödsfall till följd av smittan. 79 personer i Skövde kommun har avlidit till följd av coronasmittan, 35 av dem inom särskilt boende och 24 personer med hemtjänst.

Skara såg en ökning av nya fall vecka 10, jämfört med föregående vecka – men en blygsam sådan. 46 nya fall av coronasmitta upptäcktes i kommunen, vilket är en ökning med blott tre fall jämfört med vecka 9.

Kommunen närmar sig dock en mörk milstolpe, med totalt 968 konstaterade fall sedan pandemins start.

Vara var en av få kommuner i Skaraborg där antalet nya fall minskade under vecka 10. Där man föregående vecka upptäckte 21 nya fall, kunde blott 15 nya fall av smittan konstateras vecka 10. Totalt har nu 579 fall av coronasmittan upptäckts i kommunen.

I Götene ökade smittan, men liksom Skara kommun är det en blygsam ökning med fem fler fall än föregående vecka. Totalt upptäcktes 34 fall i Götene, vilket innebär att kommunen har passerat över 600 fall totalt.

Varken Skara, Vara eller Götene har registrerat några fler dödsfall till följd av smittan sedan Socialstyrelsens rapport från den 28 februari.

Även Tidaholm såg en ökning av nya fall – men liksom tidigare nämnda kommuner är det en relativt låg ökning. Totalt upptäcktes 11 nya fall, blott två fler jämfört med föregående vecka. Totalt har kommunen haft 599 fall av smittan sedan pandemins början.

Inte heller Tidaholms kommun har något mer dödsfall registrerat, jämfört med föregående vecka. Totalt har 16 personer i kommunen avlidit till följd av smittan, varav 12 av dem inom särskilt boende.

Skaraborgs sjukhus har haft en ojämn tid bakom sig, med mellan 20-40 patienter inlagda – siffror som också har förändrats dagligen. Sjukhuset håller sig dock på den platå som Västra Götalandsregionen legat på under en längre period.

Under torsdagen vårdades 33 patienter totalt för covid-19 på sjukhuset, varav fyra vårdas på intensivvårdsavdelningen – en siffra som ligger under hur det har sett ut under de senaste månaderna, då runt tio patienter vårdats på sjukhuset intensivvårdsavdelning för covid-19.

Enligt Skaraborgs sjukhus ska dock ingen mer ha avlidit på sjukhuset till följd av viruset sedan föregående vecka – totalt har 188 mist livet till en följd av covid-19-smitta.

Fakta: Antalet nya coronafall vecka 10 (vecka 9 inom parantes)

Falköping: 46 (61) Totalt antal fall: 2 219 (2 173)

Skövde: 137 (87) Totalt antal fall: 3 821 (3 684)

Skara: 46 (43) Totalt antal fall: 968 (922)

Vara: 15 (21) Totalt antal fall: 579 (564)

Götene: 34 (29) Totalt antal fall: 605 (571)

Tidaholm: 11 (9) Totalt antal fall: 599 (588)

Fotnot: Statistiken kommer från Västra Götalandsregionens veckostatistik.