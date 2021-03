Ökad renoveringsvilja i Tidaholm under coronatider

– Även om coronapandemin har medfört att samhället stannat av så går renoveringarna på högvarv i Sverige, sannolikt på grund av att vi tillbringar mer tid hemma. Under 2020 steg renoveringsviljan i Tidaholm med 12,8 procent jämfört med året innan, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

Enligt Skatteverket köpte invånarna i Tidaholm rotavdragsberättigade tjänster för minst 45 miljoner kronor under 2020. Samtidigt visar en uppskattning baserad på rikssiffrorna att handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar omsatte 84 miljoner kronor i kommunen.

Den genomsnittlige invånaren i Tidaholm renoverade för 10 113 kronor i fjol, vilket medförde att renoveringskostnaden per kommuninvånare steg med 12,8 procent på ett år. Det innebär att renoveringsviljan i Tidaholm ökade mindre än rikssnittet under 2020.

– De skärpta restriktionerna under våren leder sannolikt till en fortsatt stark renoveringsvilja i landet. Vi ser inga tecken på en avmattning. Det är glädjande att många bibehåller gnistan för att ta hand om sina hem trots en långvarig pandemi, säger Mikael Holmstrand.

På riksnivå spenderade svenskarna cirka 36 miljarder på rotavdragsberättigade tjänster under 2020, samtidigt som handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar omsatte 68 miljarder kronor. Det innebär att renoveringskostnaden per svensk steg med i genomsnitt 16,6 procent jämfört med föregående år, och att Renoveringsindex ökade med 9,9 procent under helåret 2020.

Kommun Renoveringskostnad per person 2020 Skillnad 19/20 Placering

Essunga 10 177 kr 18,9% 61

Falköping 10 109 kr 18,2% 76

Gullspång 9 423 kr 20,4% 31

Grästorp 10 421 kr 18,4% 74

Götene. 10 230 kr 13,8% 236

Hjo 10 758 kr 20,1% 38

Karlsborg. 10 146 kr 15,7% 183

Lidköping. 10 227 kr 17,7% 97

Mariestad. 9 664 kr 15,6% 185

Skara 10 087 kr 17,8% 94

Skövde. 9 878 kr 15,9% 175

Tibro 9 839 kr 18,1% 80

Tidaholm. 10 113 kr 12,8% 251

Töreboda. 9 756 kr 17,1% 119

Vara. 10 712 kr 17,9% 89

Mullsjö 10 852 kr 21,1% 22

Habo. 10 566 kr 19,4% 52