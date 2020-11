Pandemins andravåg rullar fram – en utmaning för äldreboenden: "Smittfria just nu"

När coronapandemin härjade som värst i våras slog den allra värst mot landets äldreboenden. Smittan etablerade sig på många håll och tusentals offer skördades.

De särskilda boendena i Tidaholms kommun kom inte inte undan det livsfarliga viruset för våra äldre. Det uppstod smittspridning på ett par av anläggningarna och dödsfall konstaterades. Efter stora ansträngningar lyckades personalen få samtliga särskilda boenden fria från covidsmitta lagom till försommaren.

Under hösten har smittspridningen tilltagit i samhället igen. Efter att i princip har varit nere på noll har ett 20-tal tidaholmare testat positivt för covid-19 de senaste veckorna.

Utvecklingen är oroväckande och framför allt för den mest utsatta gruppen äldre-äldre och de med underliggande sjukdomar är situationen väldigt riskfylld.

De fyra särskilda boendena i kommunen, Midgård, Solvik, Hellidshemmet och Lindängen har för närvarande inga fall att rapportera.

– Den senaste informationen är att vi klarat oss bra, vi är väldigt glada för det, säger nytillträdda socialchefen Maria Olsson.

Men alla är väl medvetna om att det kan svänga snabbt.

– Samtidigt vet vi mycket mer om sjukdomen nu och hur vi kan motverka den. Vi har väl inarbetade rutiner och god tillgång till skyddsutrustning och testning på ett helt annat sätt än hur det var när pandemin började. Men viktigast är ändå att följa basala hygienrutiner, upplyser Maria Olsson.

Fram till sommaren var samtliga äldreboenden i landet stängda för besök. Under sommarmånaderna kunde möten anordnas utomhus under kontrollerade former mellan boende och närmast anhöriga. När pandemin tycktes klinga av öppnades äldreboenden för besök. Så även i Tidaholm. Efter att smittspridningen ökat igen de senaste veckorna gäller nu strängare regler.

– Vi avråder anhöriga från att besöka våra särskilda boenden men det finns inget besöksförbud som det i våras.

Socialchefen upplever att det varierar hur uppmaningen följs.

– Avrådan följs inte fullt ut men vi har i alla fall färre besökare nu än när besöksförbudet släpptes.

Kan det bli besöksförbud igen?

– Kommunen har ingen laglig rätt att själva fatta ett beslut om besöksförbud, om det blir aktuellt framöver så kommer det då troligt vara ett regeringsbeslut vilket var fallet kring det besöksförbud som varade fram till den 1 oktober.