Bank-id, en tjänst för elektronisk identifiering, ligger nere för vissa användare, rapporterar Aftonbladet. Problemen började under söndagsmorgonen och kan fortsätta under dagen.

– Man har under förmiddagen kunnat uppleva kortare, tillfälliga störningar. Vi vågar inte säga att de är helt över, säger Malin Wemnell, presskontakt på Bank-id.