Problem när nästa grupp släpptes på – men nu ljusnar vaccinläget än mer: ”Viktigt att man är tålmodig”

Redan innan helgen kunde också Västra Götalandsregionen konstatera att man nu har gett ut över en miljon doser vaccin till regioninvånarna.

– Det har gått rasande fort sedan det första covid-fallet upptäcktes, till att vi hade vaccin som kunde levereras ut. Det har varit en fantastisk insats av våra vaccinatörer, såväl som våra motiverade invånare, säger Kristine Rygge, vaccinsamordnare för Västra Götalandsregionen, under onsdagens digitala pressträff.

Under onsdagen tog dessutom Västra Götalandsregionen nästa stora vaccinsteg. För trots prognosen att åldersgruppen 18 år och uppåt inte var planerat att börja vaccineras förrän sista juli, valde Västra Götalandsregionen att öppna redan den 30 juni upp för alla 18+. Det är lite mer än en vecka efter att man öppnade för den tidigare åldersgruppen, det vill säga de födda 1981 och tidigare.

– Vi har öppnat upp och vidgat målgruppen, och det är till följd av att vi såg en något sjunkande bokningsfrekvens. Målet är att inget vaccin ska gå till spillo, vi ska utnyttja all kapacitet vi har och så snabbt och effektivt som möjligt. Därför valde vi att öppna åldersgruppen, säger Kristine Rygge.

– Nu är det viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig, det är inte lika viktigt med ålder, utan istället att vi får en bred täckning av antalet vaccinerade, fortsätter hon.

Enligt Kristine Rygge har man även fått responsen från vaccinatörerna att de uppskattar den utvidgade åldersgruppen – tomma vaccintider kan innebär att vaccin behöver kasseras, vilket man nu hoppas kunna undvika.

– Vaccinatörerna är väldigt glada. Det värsta som kan hända är att man står med tomma vaccinationstider, säger vaccinsamordnaren.

Kristine Rygge fortsätter också att hylla både vaccinatörernas arbete och invånarnas vaccinationsvilja, och säger att hon hoppas att det kommer att hålla i sig även i den nya åldersgruppen.

– Vaccinationsviljan bland alla har varit stark. Vi har kommit långt med de doser vi har fått, och vi har fått ut doserna till vaccinatörer i Regionen snabbt. Vi har otroligt motiverade och många vaccinatörerer som jobbar hårt för att det här ska fungera. Invånarna har också gjort ett stort jobb, och jag utgår från att de kommer att fortsätta med det nu när vi släpper på nästa gruppp, säger Kristine Rygge.

Som många dock upptäckte under onsdagsförmiddagen hade majoriteten av vaccinatörerna inte uppdaterat åldersspärren från 1981 till 2003, vilket ledde till att många i den nya gruppen som försökte boka en tid nekades på grund av sin ålder.

Till det orsakade den ökade trafiken under onsdagsmorgonen till att bokningssystemet helt försvann emellanåt, och många uppgav att de överhuvudtaget inte kunde logga in för att komma åt vaccinatörerenas bokningssystem. Både 1177 och flera av vaccinatörerna skrev om problemen på sina respektive plattformar.

– Vaccinatörerna fick gå över till de nya åldersgrupperna klockan 08.00 imorse, men sedan kan det såklart ta ett tag innan det slår igenom, säger Krisitne Rygge, men fortsätter:

– Vi har det systemet vi har och vi har gjort det så bra som möjligt. Det är robust och har klarat av den här påkänningen. Men självklart kan man se på saker annorlunda i efterhand, vad man hade velat göra annorlunda.

Trots problemen lyckades många boka vaccination under morgonen – enligt Västra Götalandsregionen kom hela 85 000 bokningar för covid-vaccin in under morgonen, och Kristine Rygge säger att hon är nöjd med resultatet.

– Det har varit väldigt, väldigt bra. Vi har haft ett högt tryck med många som vill boka sig. Det viktiga är att man vet att om man inte hittar en tid idag, kan man titta in igen imorgon. Ser man ingen tid då, kan man försöka igen i nästa vecka. När man släpper på så här många samtidigt kan det inte finnas tid till alla direkt, säger Kristine Rygge.

Framöver ligger fokuset på att nå ut med vaccinet till den yngre delen av Västra Götalandsregionens vuxna befolkning – Västra Götaland har en ung befolkning jämfört med riket, som nu behöver nås av vaccininformationen. Därför har Regionen också satt in riktade insatser för att nå ut till de delar, både geografiskt och i befolkningen, som ligger efter övriga.

– Vi har satt in särskilda insatser för svårnådda grupper. Det viktigaste är att alla vaccinatörer ska kunna vaccinera vem som helst. Det ska vara en låg tröskel för de som vill vaccinera sig, säger Kristine Rygge.

– Varför ska man vaccinera sig då, nu när sommaren är här och smittan går ner? Därför att det är just därför smittan går ner – att många har vaccinerat sig. Det viktigaste du kan göra i sommar är att vaccinera dig, fortsätter hon.

Lagom till att den stora åldergruppen välkomnar Västra Götalandsregionen också en rekordstor leverans av dos 1.

– Det är en "all time high" av dos 1, vilket känns jättebra nu när vi släpper på för 18 år och äldre, säger Kristine Rygge.

När man har kommit längre i den nu påsläppta åldersgruppen, är det dags för gymnasieeleverna i åldrarna 16 till 17 år – men där vill inte Kristine Rygge ge en prognos för när det kommer bli aktuellt.

– Vi jobbar just nu med hur det ska gå till rent praktiskt. Men vi kommer inte släppa på den åldergruppen förrän vi har kommit mycket längre i den vi vaccinerar nu. Sensommaren, hösten, kanske. Det är svårt att svara på, men det är inte den här veckan i alla fall, säger Kristine Rygge.