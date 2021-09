Regionen trappar upp kampen mot covid – kallar till stora vaccinationsdagen

Syftet med dagen är att underlätta för personer från 16 år som ännu inte fått sin första dos. Förutom alla de vaccinatörer som har extra öppet med drop in under lördagen finns möjlighet i samband med vissa sportarrangemang och under West Pride i Göteborg som pågår samtidigt.

– Jag hoppas verkligen att många vill passa på att ta sin första dos under dagen. Vaccinet är fortfarande det bästa skydd vi har mot att bli allvarligt sjuk i covid -19, säger Kristine Rygge.

För trots att smittan nu minskar för första gången på tio veckor kan ansvariga också konstatera att en tredjedel av de närmare 1 500 fall som upptäcktes under föregående vecka var under 20 år gamla.

– Genom att erbjuda vaccination på en lördag och på många ställen samtidigt, vill vi göra det ännu enklare att vaccinera sig. Det behövs inte heller någon tidsbokning eftersom vaccinatörerna har drop-in, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Dagen är också en del av flera riktade insatser Regionen genomför nu för att nå ovaccinerade grupper – såväl åldersmässigt som geografiskt. Efter den 11 oktober minskar nämligen antalet vaccinatörer, vilket innebär att det kommer att bli svårare att hitta lediga tider.

I samma period ska också vaccinationen av ungdomar ner till 12 års ålder inledas i samarbete med skolorna.

Samtidigt avskaffas många av de restriktioner som tidigare legat, vilket innebär att samhället börjar öppna upp igen.

– Nu när samhället öppnar upp och vi återgår till ett mer normalt vardagsliv har vi allt att vinna på att så många som möjligt är fullvaccinerade, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.