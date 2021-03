Regionens besked: √ Styrkorna i hanteringen under pandemin √ Bristerna √ 1500 kronor extra till all personal

”Covid-19 har inneburit hård belastning för medarbetare inom Västra Götalandsregionen. För att underlätta bemanningen erbjuds till exempel de som arbetar extra arbetspass en extra ersättning utöver avtal för detta. ”

Så skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande – där man också meddelar att en engångssumma nu kommer att delas ut till all personal i Västra Götalandsregionen med anledning av coronapandemin.

Resultatet blir ett engångsbelopp på 1500 kronor före skatt till alla medarbetare i Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag för goda insatser under pandemin, skriver VGR i ett pressmeddelande.

Kostnaden: 122 miljoner kronor.

I december beslutade regionstyrelsen att betala ut ett engångsbelopp till all personal för goda insatser under pandemin, något som betalades ut med januarilönen. Under våren 2020 betalades också en extra ersättning till de som arbetade i skyddsutrustning.

En utvärdering av händelserna våren 2020, som Kommunforskning i Västsverige (KFi) genomfört, lämnades också över till regionstyrelsen – och det finns, enligt VGR, flera positiva slutsatser att dra av utredningen.

En av de främsta styrkorna under pandemin har varit samarbetet mellan olika aktörer i Västra Götalandsregionen.

– Utan ett bra samarbete med andra, både privata och offentliga aktörer, hade VGR haft mycket svårare att hantera pandemin. Inte minst med kommunerna har vi haft ett gott och nära samarbete, vilket vi är mycket tacksamma för, säger Johan Flarup, avdelningschef ärendesamordning och kansli till VGR Fokus.

Men enligt rapporten fanns det också brister i Västra Götalandsregionens hantering av pandemin.

– De arbetssätt, strukturer och nätverk som byggts upp under pandemin, behöver formaliseras så att de inte blir bundna till personer som jobbade just under pandemin. Erfarenheten och lärdomarna måste komma framtiden till del, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, i samma intervju.