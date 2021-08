Regn, rusk och klass 1 varning – uppmaningen: ”Ta hänsyn till regnet”

Under natten har det kommit flera larm om vattenfyllda källare i Skaraborg, och under morgonen inkom ett larm om en trafikolycka utanför Vara, som enligt larmet ska vara ett resultat av hala vägar.

– Räddningstjänsten jobbar på där i spöregnet, sa Sara Andersson, stationsbefäl på Lidköpingspolisen, under morgonen.

Till det har SMHI utfärdat en klass 1 varning för stora vattenmängder under tisdagen i hela Västra Götaland – enligt expertmyndigheten förväntas över 35 millimeter regn under sex timmar. Klass 1 varningen innebär en risk för stora vattensamlingar, överfyllda dagvattenledningar och översvämmade källare.

– Det har regnat under natten och kommer att fortsätta att regna under stora delar av dagen, där är det ganska intensivt fläckvis. På sina håll har det kommit 15–20 millimeter redan och det kan komma ytterligare en del i området, säger Therese Fougman, meteorolog vid SMHI, till TT under morgonen.

Från räddningstjänsten i Skaraborgs sida har man främst fått larm om översvämningar i källare i området under morgonen.

– Det är svårt att försvara sig mot att få vattenfyllda källare. Men vet man om att det är ett återkommande problem, som vissa tyvärr har, då kan man skaffa sig en egen pump för att pumpa ut själv. När det är mycket nederbörd kan det ta tid innan vi kommer, eftersom vi åker ut på flera liknande larm. Vet man om att man har en sådan miljö, då kan man förbereda sig för att kunna göra en egen insats, säger Ulf Seglert.

