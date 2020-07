Rejäl ökning av sommarbarn på landet

Bergsledet - bra lösning på gammalt Sisuproblem

Klubblokalfrågan har sedan många år varit ett brännande problem för IF Sisu. Klubben har känt sig husvill och ett önskemål har varit att få en stuga i anslutning till de olika aktiviteterna på Hellidsberget. Nyligen har problemet lösts på ett tillfredsställande sätt i och med att föreningen fick hyra Bergsledet, beläget vid Ekeberget, av Hökensås kommun.

–En bra lösning på en tidigare svårlöst fråga och jag är mycket tacksam mot Hökensås kommun, som ställt sig synnerligen positiva, säger Sisus ordförande Elver Ramsin.

Hemligheter grävs fram vid Ettaks gamla kyrka

I veckan har utgrävningarna av Ettaks gamla kyrka startat, och under den närmaste tiden ska intendent Nils-Fredrik Beerståhl assisterad av fornkunskapsstuderanden Barbro Sjöstedt, Finnerödja, samt ett lag AMS-arbetare söka finna ut vad för hemligheter som kan dölja sig i jorden. Kyrkan - som förstördes på 1700-talet - har många likheter med den i Suntak vad gäller ålder, storlek mm.

Markant ökning då det gäller ta emot sommarbarn

I gångna tider var det mycket vanligt att lantbrukarna öppnade sina hem under sommaren för feriebarn från storstäderna. Under 60-talet avtog denna verksamhet betydligt och blott ett fåtal lanthem hade sommarbarn. I år kan man med fog säga att sommarbarnsverksamheten upplevt en renässans, ty på flera år har man inte haft så många barn utplacerade i lanthemmen i vår bygd som nu. Numera är det inte endast lantbrukare, som tar emot barnen utan även unga föräldrar som bor i villor på landet.

Arne Axelsson vann i Ronneby

Tre Sisuorienterare, Arne Axelsson, Roalh Kleveland och Lars-Göran Lindgren, fick inte nog av tävlandet under 5-dagars i Skåne. Sedan de hämtat nya krafter under några dagar begav de sig till Blekinge där fyra klubbar bjöd på separata tävlingar under lika många dagar. I den hårda konkurrensen gjorde de tre fint ifrån sig och främst då Arne Axelsson. Han blev klassegrare i Ronneby och tredje man i Skogsvandrarnas tävling.

Dagens gnägg

–Mor nu reser jag till Amerika och gifter mig!

–Varför det? Här finns ju så många vackra flickor i byn.

–Ja, men efter vad far säger så är han far till allihop...

–Bry dig inte om dä! Gift dig med vem du vill för dig ä han i alla fall inte far till.