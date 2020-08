Arbetet med att göra en vändplats i den södra änden av Rosenbergsvägen skulle egentligen påbörjats i förra veckan men då upptäcktes en större vattenläcka på Norra Ringvägen som fick prioriteras.

Nu är det arbetet genomfört och under måndagen kom avspärrningar upp på Rosenbergsvägen och Svarvaregatan. Betongstaket sätter stopp för genomfartstrafik och in- och utfart till Svarvaregatan och Filaregatan sker numera enbart via Stallängsvägen.

Tidigare har fartsänkande åtgärder skett utanför korsningen i form av förhöjd vägbana. Cyklister och fotgängare som kommer från Enebacksområdet och Rosenbergsområdet ska på så vis på ett säkert sätt kunna passera över Stallängsvägen.

Det blir också en förlängning av g/c-banan in på Svarvaregatan.

– Tanken är att cyklisterna ska använda Svarvaregatan och sedan gång- och cykelbanan utanför bostadskvarter för att ta sig till den nya skolan, informerar Marcus Boström.