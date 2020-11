Så gör de olika samfunden i december: ”Är lite tomt just nu”

Julen är en av den kristna kyrkans viktigaste högtider och under december händer det normalt en hel del i de olika kyrkorna runt om i Sverige. 2020 blir det däremot inget av med det då vi lever i ett samhälle som går igenom en pandemi. Istället för att samlas i kyrkorna ska vi hålla oss undan från varandra.

Svenska kyrkan väljer att utmana problemet genom att ställa om digitalt men hur gör de övriga kristna samfunden?

Västgöta-bladet har kollat med övriga samfund i kommunen för att stämma av.

Ingemar "Igge" Johansson, Immanuelskyrkan:

– December är lite tomt just nu. Normalt har vi lite musiker och så i kyrkan vid adventsgudstjänsten och det har vi i år också men nu får vi inte ta in folk i kyrkan. Så istället kommer vi att spela in och sända gudstjänsten på nätet.

– Utöver det är det inte så mycket mer som vi har planerat. Jag kommer ha några predikningar som är inspelade de andra söndagarna inför julen. Vi ligger lite lågt och inväntar Folkhälsomyndighetens nya besked kring julen innan vi tar något beslut.

Jenny Sayed, Fridhems församling:

– Vi skulle ha haft ett adventscafé och försäljning av secondhand på Elim men vi har fått lägga ner det. Istället kör vi gudstjänster genom närradion på söndagar och det är kul att få in lite Gud i närradion.

– Sen håller vi på att kolla på vad vi kan och får göra. Åtta personer är väldigt lite och som det ser ut nu blir det ingen lucia och ingenting annat heller. Jag brukar sitta en kväll i veckan och över telefon prata med folk som känner ett behov av att prata av sig.

Roger Lundvold, Pingstkyrkan:

– Vi gjorde en planering i mitten på oktober. Vi tog beslutet att ha stängt till 19 november när de nya instruktionerna skulle komma. Då var det ingen förbättrad situation och då tog vi beslutet att hålla stängt året ut.

– Vi kommer ha bönemöten utomhus vissa onsdagar framöver. Vår pastor och musikansvarig och volontärer spelar in lite sång och musik som vi lägger ut på våra digitala plattformar och sen kommer vi dela ut julblommor till de äldre i församlingen och det sker utomhus.

– Vi ställer om och blir mer digitala istället.