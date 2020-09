”Sånt är livet”-artisten Anita Lindblom är död

Artisten och skådespelare Anita Lindblom dog efter en kortare tids sjukdom den 6 september. Hennes son, Jörgen Lindblom Andersén, bekräftar dödsfallet för nyhetsbyrån TT.

Den folkkära artisten från Gävle är bland annat känd för att ha sjungit Stikkan Anderssons succélåt ”Sånt är livet” – en låt som från början är en cover på Roy Hamiltons "You can have her".

Några andra av hennes mest kända låtar är ”Balladen om den blå baskern” och ”Minns du den sången?”.

Anita Lindbloms privatliv uppmärksammades under slutet av 60-talet då hon var gift med boxaren Bosse Högberg, ett stormigt äktenskap som slutade med att hon flyttade utomlands, skriver TT. Lindblom var från 1969 bosatt i Frankrike.

Artisten återvände dock till Sverige vid flera tillfällen. I början av 1970-talet medverkade hon i filmer som ”En kärlekshistoria” och ”Rännstensungar”, samt ett antal framgångsrika krogshower innan hon drog sig tillbaka från rampljuset några år senare. Anita Lindblom blev 82 år gammal.