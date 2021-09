Sista sommarpanelen om veteranbilar, Lindängen och TV-serier

Tidaholmsföretagaren fick sina importerade veteranbilar beslagtagna. Länsstyrelsen hävdade ett det var avfall. Hur ser du på detta?

Camilla: Reglerna kring importerade veteranbilar har inte ändrats och företagaren har gjort importen på det sätt som han brukar men helt plötsligt blir Länsstyrelsens bedömning annorlunda. Märkligt! Läser man reglerna verkar de glasklara. De säger att veteranfordon i originalskick som är över 30 år och som hanteras miljömässigt rätt undantas reglerna om avfall. Anledningen är att det handlar om ett motorhistoriskt kulturarv där fordon tillvaratas, renoveras och underhålls alltså det som är syftet med bilarna. Så igen, märkligt beslut!

Peter: Så fruktansvärt tråkigt för Janne att råka ut för det här. Länsstyrelsen verkar luta sig mot en EG-förordning och jag misstänker att det kan finnas tolkningsutrymmen i detta. Det är bra att han tar det vidare till domstol, där Janne med all säkerhet kommer att få redogöra för sin import. Jag tror att det kommer att lösa sig.

Matilda: Det känns rent spontant som felaktigt om jag förstått bilimportören rätt. Dock så är ju äldre bilar riktiga miljöbovar så det kanske inte känns så konstigt att de anses som "avfall"?

På söndag äger första lokala folkomröstningen rum i Tidaholms kommun? Hur ser du på frågan om Lindängen och röstar du?

Camilla: Jag har röstat i alla val som jag varit röstberättigad till och alltid på valdagen så självklart går jag och röstar på söndag! Min röst kommer däremot nog bli blank. Vi behöver fler äldreboenden och en levande landsbygd men vi behöver också förskolor och en budget i balans. Det går inte att förenkla ett sådant komplext problem till ja eller nej där det ena innebär att man utesluter det andra.

Peter: Oj, vilken känslig och jobbig fråga. Vem vet egentligen vad som är rätt eller fel i sånt här. Men, i grund och botten tycker jag man gör rätt i att lägga ner Lindängen och flytta verksamheten till en mer central och samordnad verksamhet till förmån för den tänkta framtidssatsningen. Om det är ett ekonomiskt klokt beslut - det vet jag inte.

Matilda: Jag är inte skriven i Tidaholm så jag kommer inte rösta. Den här frågan känns jättesvår och jag tror verkligen man behöver läsa igenom all fakta först. Dock känns det sjukt tråkigt om Lindängen skulle stänga då personal, anhöriga och boende uppskattar det så mycket. Jag undrar lite hur man tänker var alla äldre ska bo då platserna är fulla. Att bygga ett nytt boende är dyrt och tar tid innan det är klart. Tyvärr blir, som alltid smutskastning och vinna lätta poäng när något sånt här drar igång. Jag hade velat att man mer sakligt la fram vad som påverkar Lindängen och kommunens äldre. Jag hoppas resultat från omröstningen blir det bästa för Lindängen.

Hösten brukar innebära ett uppsving för serietittandet på olika strömningstjänster och nu är det tätt mellan lanseringarna. Vilken serie kommer att få dig att krypa ned i TV-fåtöljen?

Camilla: I höst blir det ett gäng serier som kommer ta timmar både från mina studier och min nattsömn. Jag ser fram emot säsong fyra av Saknad, aldrig glömd och tredje och sista säsongen av The Split – båda med duktiga Nicola Walker i huvudrollen. På vänt ligger andra säsongen av gentlemannatjuven Lupin och några säsonger av Line of duty. Höga förväntningar har jag även på den kommande säsongen av Sex and the city. Under hela hösten följer jag också Filip och Fredriks fantastiska frågesport Alla mot alla.

Peter: Jag har precis sett om fyra säsonger av La Casa de Papel för andra gången och idag släpps den femte säsongen. Har du inte sett denna serie? Gör det och se den på originalspråken spanska! Sedan fick jag info om att en annan favoritserie drar igång sin femte säsong och det är Billions. Båda dessa serier håller bra kvalitet i samtliga säsonger, annars kan jag ibland tycka att man drar ut på historierna lite väl länge. Ett tydligt sådant exempel var ju Game of thrones, där sista säsongen var helt kass enligt mig.

Matilda: Jag har massa serier som borde komma med en ny säsong nu till hösten. Jag tycker Tunna blå linjen, Top dog och The handmaids tale är sjukt bra och sevärda serier.

Vad gör man bäst en ledig, solig och skön septemberdag när beachsäsongen får anses vara till ända?

Camilla: I Tidaholm bjuds det ju in till Matrally och Kungslena marknad de närmsta helgerna. Det tycker jag är mysiga höstaktiviteter. Även vandringens- och geologins dag är arrangemang som lockar mig de kommande septemberhelgerna. Konstnatten i slutet av september är också alltid trevlig. Allra mest ser jag som nybliven husbilsägare fram emot några fina hösthelger vid vackra ställplatser.

Peter: Man åker till stranden ändå. Är det fortfarande varmt och skönt får man passa på att njuta och säkert är det mycket lugnare på stranden än i somras. Annars fick jag nys om Rally-quiz i Skaraborg. Lät som en trevlig aktivitet. Vem vet... det kanske är sista chansen att cabba ner Mustangen för den här säsongen?

Matilda: Jag tycker man ska gå ut i skogen, ta med lite fika och leta efter svamp och bär. Det är ju så himla lyxigt att man kan fylla frysen typ helt gratis med massor av gott! Sitter man hellre i solen kan man ju alltid dyka ner i en bok eller en podd.