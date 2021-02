Skogsnallarna åker skidor: "Bara trillat två gånger"

Förskolan Skogsnallarna tar gärna tillfället i akt för att åka skidor när vädret tillåter. Och det är bäst att passa på, när vintervädret blir mildare och våren sakta kommer närmare. På tisdagsmorgonen var det dags - igen.

Under tisdagsmorgonen samlades Skogsnallarna vid Sisustugan på Hellidsberget för att åka längdskidor för andra gången i år. Premiären för några av barnen skedde redan under sportlovet, då vädret var ännu mer optimalt. Under den milda tisdagen var det dags för den andra omgången.

– Väldigt kul och förmånligt att få komma hit, säger förskolepedagogen Ammi Gunnarsson.

Entusiasmen bland barnen var stort. Ett par pojkar gjorde ett par glädjeskutt efter att förskolepedagogerna hjälpt dem med pjäxor. Snabbt därefter kutade de bort för att få hjälp med skidorna.

Andra verkade lite mer försiktiga innan skidåkningen drog igång på riktigt.

– Man måste hålla sig i, konstaterar ett barn.

Kanske syftade hon på skidstavarna?

Och inte var det alldeles lätt. Några av barnen hade stått på skidor tidigare och tog sig fram galant på den isiga snön. Andra vurpade, men pedagogerna fanns i bakgrunden och gav peppande råd när det inträffade.

– Sätt dig ner på rumpan. Man måste lära sig att ta sig upp först, säger Monica Ström.

Tack vare att Tidaholms SOK Sisu samarbetat med skolorna och köpt in skidor, fanns det att låna och det räckte till de flesta av barnen. De som blev utan fick vänta en stund och lekte i skogskanten, eftersom de åkte redan förra veckan.

– Vi försöker ta vara på vädret för att åka skidor, nämner Monica.

En av barnen berättade stolt för sina pedagoger:

– Jag har bara trillat två gånger på hela tiden.

Pedagogerna är tacksamma över möjligheterna alla barn och ungdomar får under vintern.

– Det är jättebra att de får prova. Tidigare lånade Tidaholm SOK Sisu ut utrustningen så det blev spår vid Rosenbergsskolans skolgård, berättar Karin Lundqvist.

Barnen är också glada.

– Det är kul att åka skidor, säger Ellen, 5 år.

Efter skidåkningen väntade en god egen picknickfika. Något som lockade ett av barnen bara några minuter efter start. Och kanske är det inte så konstigt, när det finns godsaker och varm dryck som väntar bara en kort bit därifrån efter äventyr på hala skidor.