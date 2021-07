''Skräptomten'' i Fröjered i förvandling – till det bättre: "Får god hjälp"

I måndags påbörjades röjningsarbetet på den så kallade skräptomten i Fröjered, och redan en vecka senare är allt det som orsakat dess öknamn i princip borta. Martin och Anna Svensson, som köpte marken för 30 000 kronor, har fått god hjälp av både entreprenörer och nära vänner med att röja marken.

– Jag kan inte understryka nog vikten av all hjälp vi får. Vi har otroliga vänner som bara dyker upp här och kör. Idag får vi tillexempel hjälp att fälla träd, säger Martin och pekar bortåt dungen.

När skräpet och de gamla fastigheterna försvunnit blir det tydligt hur stor tomten faktiskt är. Den ramas in av lummiga träd och buskar, vilket gör den lite mindre synlig från vägen.

– De sista åren har ju naturen dolt eländet lite, men det har ju varit en varböld för bygden i många år nu.

Hur mycket av naturen ska ni behålla?

– Vi har noga valt ut några stora ståtliga träd som ska få vara kvar, men en hel del kommer också att försvinna.

På det som nu röjts fram som en stor, naturnära mark kommer en enplansvilla att byggas. Paret planerar för ett hållbart hus som de kan bo kvar i hela livet. Martin och Anna hoppas på att kunna starta med bygget om ett år, under sommaren 2022. Innan dess ska allt grundläggande färdigställas, det vill säga vatten, avlopp, fiber och ström.

– Och bygglov såklart, skrattar Martin och fortsätter:

– Vi drar igång med allt det efter semestern. Så siktar vi på att vara färdiga till vintern, så det bara är att börja bygga nästa sommar!

Under veckan av röjningsarbete har många nyfika tagit sig tiden att lätta på gasen och kika in på tomten vid förbipasserande. Martin tycker bara att det är kul, och berättar att han uppmanat via samhällsföreningen i Fröjered att komma dit för att prata och se hur arbetet går framåt.

– Tomten har ju blivit en stor snackis i Fröjered, och därmed blir det som en knytpunkt för invånarna. Och prata kan jag, så alla som vill är välkomna hit!