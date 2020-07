SMHI, vän - eller fiende? "Beror på långtidsprognosen"

Thomas "the turk" Gustafsson tar över rodret här på VB. Skeppet är i trygga händer. Men för att förstärka det tycker jag att han ska bära kaptensmössa närmaste månaden. Anette ska vara matrosklädd och sjunga oh boy, oh boy på bredaste göteborgska. Varje dag. Det lär inte ta lång tid förrän de grovkalibriga kanonerna rullas fram på redaktionen och börjar mullra. Kapten Gustafsson är ingen vän av "skönsång".

För egen del tänker jag mig solglasögon som enda accessoar. Men det förutsätter förstås att solen behagar visa sig.

De som hade tidig semesterperiod kan inte klaga. Smällvarmt i ett par veckor. Helt okej i nyckfulla Sverige. Nu borde det väl vara dags för ett nytt högtryck att förankra sig över vårt avlånga land? Vi sena semesterfirare vill också få "feeling". Utomlands lär vi inte komma på grund av ogästvänliga grannländer.

Flera gånger om dagen öppnar jag SMHI-appen. Är jag inte nöjd med resultatet händer det att jag byter till Yr.no för att se om de är oense om framtiden. Tyvärr ligger de ofta nära varandra i bedömningen.

För bara ett par dagar sedan seglade jag fram som en yster västanvind när institutet beläget i Norrköping visade 23 grader och sol flera dagar i rad mot slutet av tiodygnsprognosen. Bara timmar senare var det utbytt mot mörka moln och inte ens 20 grader. Vad tusan hände där? Skaka om den där burken som samlar data och se till att det ramlar ut lite bättre grejer, tack!

Näpp, nu är SMHI i onåd. Ända tills de har något bättre att visa upp.

* * *

I fredags firade vi av Per Ström. Först på lokal - inte helt coronasäkrad - och sedan hemma hos oss - på grund av vädret inte heller coronasäkrad. Men med enbart närvaro av krya personer, mycket handsprit och hyggligt efterlevande av ordination från den vitryske presidenten, kom vi väl ur situationen ändå.

Lite tävlingar och lekar hör till. Thomas höll i en rolig musiktävling. En mängd med lappar med olika förnamn spreds ut över bordet. Sedan gällde det att vara snabbast att hugga på rätt lapp till den låt som spelades upp. Ström krossade mig. Han såg nöjd ut. Jag var tillfälligt både döv och blind, tycktes det som.

Sedan dammades en riktig favorit av. Liksom många andra roliga lekar är jag rätt säker på att det var Eva Hoffman som introducerade den i vår ungdom i Ekedalen. Den har fortsatt poppa upp under årens lopp och på senare tid har den fått fäste i VB-gänget. Den garanterar en skrattfest. Så ock den här gången.

Det krävs lappar och lika många pennor. Man börjar med att skriva namnet på en man/kille (helst nån som alla känner till), viker ihop lappen så ingen kan tjyvläsa och skickar den medsols till grannen. Sedan skriver man namnet på en kvinna, därefter var de träffades, vad han sa, vad hon sa, och vad det blev av det. Det uppstår de mest oanade kombinationer och med kreativa författare kan det blir otroligt dråpligt när innehållet läses upp.

Behöver jag påpeka att ju längre man håller på desto mer drar det åt ett visst håll och gärna med "pay back-inslag". Något som i och för sig bara höjer underhållningsvärdet.

* * *

Tillsammans med goda vänner testade vi nyligen Peter Mattssons Onlinekampen digitalt. Det fungerade utmärkt. Det var så skoj att vi körde alla tre på raken. Nu får vi ge oss till tåls till Kräftival-quizen, antar jag.

Ha det gött!