Sommarbilder: Tredje finalisten utsedd - bjöd på nostalgitripp

Tidigare etappsegrare Roger Lundvold och Åsa Arnoldsson bjöd på maffig solnedgång och hästar i sommarskrud. Efter diskussion beslutade redaktionen att Clas Rudmarkers bild på sista höskörden var vår lättsamma tävlings tredje vinnare.

– Vi är intresserade av veterantraktorer, jag och min måg. Så vi sa att nu när vi ska ta in det sista höet så tar vi en sådan traktor för skojs skull.

Man får nästa lite Bullerby-vibbar med barnen i höet!

– Ja, det är ju barnbarnen som sitter där. Det såg så fint ut så jag tänkte att jag knäpper en bild och provar att skicka in den. Det var en väldigt fin tork så jag passade på, säger Clas Rudmarker som alltså blir den tredje finalisten i vår sommarbilds-tävling.

Ytterligare fyra etappsegrare ska göra Roger Lundvold, Åsa Arnoldsson och Clas Rudmarker sällskap i finalen. Med tanke på den rika bildsamling som skickats in kommer det dessutom ske ett uppsamlingsheat, där ytterligare tre etappvinnare utöver de sju ska utses.

Fram till och med den 29 augusti går det bra att skicka in bilder som för dig andas sommar. Det gör du till [email protected], med det enda kravet att bilden skall vara tagen under perioden 1 juni och 29 augusti. Man kan endast delta med en bild per omgång.