Sommarcafé i Korsberga bygdegård

Under fyra söndagar i juli är caféet öppet, med start nu på söndag. Ortsbor och långväga gäster har kommit för att fika hembakt och språkas vid ute i bygdegårdsföreningens klassiska festplats.

Det är sjunde säsongen som caféet är öppet och många kaffegäster, unga som gamla, har serverats för- eller eftermiddagsfika. Samtidigt finns det tillgång till olika spel i parken, för den som inte bara vill sitta still och fika. Regnar det sker serveringen inomhus i bygdegården.

Nu på söndag öppnar cafésäsongen för i år och håller på alla fyra söndagarna under juli månad. Vi två tillfällen, andra och fjärde söndagen, gästas Sommarcaféet av Ann-Louise Friberg, folkbildare, som berättar om och visar ”kaffebordet” med porslinet, dukarna och kakorna. Ann-Louise har under större delen av sitt liv arbetat med folkbildning och under den tiden lärde hon känna framlidna kakdrottningen Birgitta Rasmusson och har ordnat turnéer med henne i bland annat Skaraborg.

Med anledning av pågående Corona-pandemin, har vi ändrat några rutiner; tillgång till handsprit, personalen serverar varje kund, borden är utställda med större avstånd (även om vi tvingas att vara inomhus) samt betalning i första hand med Swish.

– Ta en sväng till Korsberga och koppla av i en fantastisk miljö med gott fika. Tider för caféet står på vår hemsida och Facebooksida, Korsbergaortens bygdegårdsförening, säger föreningens ordförande Bo Frid.

Bygdegården kommer att starta upp med olika aktiviteter i höst: Sommarkonsert i augusti med Tina och Bo Frid med flera, blomsterevent med Marie Lennartsson i oktober och senare även vuxen- och barnteater.

Alla arrangemang anordnas utefter de då gällande råd och restriktioner kring covid-19.